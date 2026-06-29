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İşte Beşiktaş'ın yeni sezon formaları

İşte Beşiktaş'ın yeni sezon formaları
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Beşiktaş'ın Nike ile yaptığı anlaşmanın ardından yeni sezon formaları tanıtıldı. İşte o formalar...

Beşiktaş, 2026-2027 sezonu öncesinde yeni forma sponsoru Nike ile başlattığı iş birliğinin ardından yeni sezon formalarını düzenlenen lansman organizasyonuyla tanıtıldı.

İÇ SAHA, DPELASMANDA VE ALTERNATİF FORMA

Yeni sezon forma tanıtımı, Tüpraş Stadyumu Moda Merkezi'nde yapılan organizasyonla gerçekleştirildi. Siyah-beyazlı kulübün iç saha, deplasman ve alternatif forma tasarımları tanıtıldı.

İç saha forması

İç saha forması

Deplasman forması

Deplasman forması

Deplasman forması

Alternatif forma

Alternatif forma

Alternatif forma

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