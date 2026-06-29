Yüzlerce traktörün seferber olduğu yangın kontrol altına alındı

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde çıkan arazi yangını, çiftçilerin ve itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın, Mazıdağı ilçesine bağlı Yetkinler ve Şenyuva mahalleleri kırsalında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılan alevler, çevredeki tarım arazilerini tehdit etti. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Mardin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Bu sırada çevre mahallelerden gelen yüzlerce çiftçi de traktörleriyle yangın bölgesine ulaşarak alevlerin yayılmasını önlemek için seferber oldu. Traktörlerle sürülen güvenlik şeritleri ve yapılan yoğun müdahale, söndürme çalışmalarına önemli katkı sağladı. İtfaiye ekipleri ile çiftçilerin koordineli çalışması sonucu yangın kontrol altına alınırken, bölgede muhtemel yeniden alevlenmelere karşı soğutma çalışmaları gerçekleştirildi. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı