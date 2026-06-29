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Tayland'da 12 kilo uyuşturucuyla yakalanan Türk gözaltına alındı

Tayland'da 12 kilo uyuşturucuyla yakalanan Türk gözaltına alındı
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Bangkok Havalimanı'nda Brezilya'dan gelen Türk vatandaşının bavulunda kahve ve çikolata paketlerine gizlenmiş 12 kg kokain ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında soruşturma sürüyor.

Tayland'ın başkenti Bangkok'taki Suvarnabhumi Havalimanı'nda Brezilya'dan gelen bir Türk vatandaşı, bavulunda yaklaşık 12 kilogram uyuşturucu ele geçirilmesi üzerine gözaltına alındı.

Tayland Gümrük İdaresi tarafından yapılan açıklamada, 25 Haziran'da Suvarnabhumi Havalimanı'nda gerçekleştirilen denetimlerde Brezilya'nın Sao Paulo kentinden gelen Türk vatandaşının bavulunda arama yapıldığı belirtildi. Aramada, kahve ve çikolata paketlerinin içine gizlenmiş yaklaşık 12 kilogram kokain ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık 36 milyon baht (yaklaşık 50 milyon TL) olduğu ifade edildi. Gözaltına alınan Türk vatandaşı ile ele geçirilen uyuşturucu, işlemlerin ardından Tayland Narkotik Suçlarla Mücadele Bürosu'na teslim edildi. Yetkililer, olayla bağlantılı olabilecek uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı ağının ortaya çıkarılması amacıyla soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

Tayland Gümrük İdaresi tarafından geçtiğimiz aylarda yapılan duyuruda, havalimanlarında artan kaçakçılık ve narkotik vakaları nedeniyle denetimlerin arttırılacağı açıklanmıştı.

Gümrük İdaresi verilerine göre, 1 Ekim 2025 ile 25 Haziran 2026 tarihleri arasında uyuşturucu ve psikotrop maddelere yönelik 214 operasyon düzenlendi. Bu operasyonlarda 53 şüpheli yakalanırken, ele geçirilen uyuşturucuların toplam değerinin 692 milyon bahtı aştığı bildirildi. Aynı dönemde en fazla ele geçirilen uyuşturucunun ise metamfetamin olduğu kaydedildi. - BANGKOK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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