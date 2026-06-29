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Fuat Oktay'dan Sözde Ermeni soykırımını tanıma kararı alan İsrail'e sert tepki

Fuat Oktay'dan Sözde Ermeni soykırımını tanıma kararı alan İsrail'e sert tepki
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TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, İsrail hükümetinin 1915-1916 olaylarını "soykırım" olarak tanıma kararına sert tepki gösterdi. Oktay, Filistin'de "soykırım" suçlamasıyla Uluslararası Adalet Divanı'nda yargılanan İsrail'in Türkiye aleyhine böyle bir karar alamayacağını savunarak, İsrail Parlamentosu'nun Türkiye yerine hakkında tutuklama kararı bulunan Başbakan Binyamin Netanyahu ile ilgili karar almasının daha doğru olacağını söyledi.

İsrail hükümeti, 1915-1916 yıllarında yaşanan Ermeni tehcirine ilişkin olayları "soykırım" olarak tanıma kararı aldı. İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar tarafından sunulan önerinin kabinede oy birliğiyle kabul edildiği bildirildi.

Kararın yürürlüğe girebilmesi için İsrail Parlamentosu'nun (Knesset) onayından geçmesi gerekiyor.

DIŞİŞLERİ BAKANI: DOĞRU OLANI YAPMAK İÇİN GEÇ DEĞİL

Kararın ardından açıklama yapan İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar, "Kanımca artık İsrail'in bir Yahudi devleti olarak bunu resmen kabul etmesinin zamanı geldi. Doğru olanı yapmak için hiçbir zaman geç değildir." ifadelerini kullandı.

ANKARA'DAN SERT TEPKİ

Karara Türkiye'den ilk tepkilerden biri TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay'dan geldi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Oktay, İsrail'in Filistinlilere yönelik uygulamaları nedeniyle Uluslararası Adalet Divanı'nda "soykırım" suçlamasıyla yargılandığını hatırlatarak, 1915 olaylarına ilişkin Türkiye aleyhine karar alabilecek konumda olmadığını ifade etti.

Oktay ayrıca, İsrail Parlamentosu'nun Türkiye'yi "asılsız ithamlarla" hedef almak yerine, hakkında uluslararası mahkemelerce tutuklama kararı bulunan Başbakan Binyamin Netanyahu ile ilgili karar almasının daha isabetli olacağını savundu.

NETANYAHU DA GEÇEN YIL AYNI YÖNDE AÇIKLAMA YAPMIŞTI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, geçen yıl verdiği bir röportajda İsrail Başbakanı olarak ilk kez 1915 olaylarını "soykırım" olarak tanıdığını açıklamıştı.

Son kararla birlikte konu ilk kez İsrail hükümeti tarafından kabine düzeyinde kabul edilmiş oldu. Daha önce İsrail Parlamentosu'nda benzer girişimler yapılmış ancak bunlar resmi bir oylamayla sonuçlanmamıştı.

Kaynak: Haberler.com
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