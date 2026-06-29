Haberler

Kayseri'de boş arazide erkek cesedi bulundu

Kayseri'de boş arazide erkek cesedi bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde boş arazide molozların arasında 71 yaşındaki Y.B.'nin cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde boş arazide molozların arasında erkek cesedi bulundu. Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Becen mahallesi İhsan Ketin caddesi üzerinde bulunan boş arazide molozların arasında bir erkeğin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

CANSIZ BEDEN OTOPSİ İÇİN MORGA KALDIRILDI

 Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde şahsın hayatını kaybettiği öğrenildi. Yapılan incelemelerde hayatını kaybeden şahsın Y.B. (71) olduğu belirlenirken, cansız bedeni polisin incelemelerinin ardından otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Erdoğan: Avrupa güvenliği tarihi bir dönemeçten geçiyor, NATO daha caydırıcı olmalı

Erdoğan'dan zirveye damga vuran mesaj! NATO'ya kritik bir çağrısı var
Kulisler yangın yeri! Özgür Özel'in kuracağı partinin adı ve kuruluş tarihi belli oldu

Özgür Özel'in kuracağı partinin ismi belli oldu! Tarih bile verdiler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Şarkı söyleyeyim' deyip acılı annenin sözünü kesen Gökhan Güney'e tepki yağıyor

Acılı annenin sözünü kesen ünlü sanatçıya tepki yapıyor
Sağlık Bakanlığı’nın e-Rapor doğrulama süreci yeniden başladı

Pandemi döneminde askıya alınan uygulama yeniden başladı
Tamar Tanrıyar gözaltına alındı

Tamar Tanrıyar gözaltına alındı
Hem emzirdi hem canlı yayına devam etti

Hem emzirdi hem canlı yayına devam etti
Gösteri tartışma yarattı! Deniz Göktaş'tan 'kaçtı' iddialarına jet yanıt geldi

Tepkiler sonrası yurt dışına mı kaçtı? Ünlü komedyenden açıklama var
15 yaşındaki kızı taciz eden 60 yaşındaki şahsa linç! Anne, amca ve eski eş tutuklandı

15 yaşındaki kızı taciz eden 60'lık şahsa linç! 3 kişi tutuklandı
İsmail Kartal 'Bu sezon bizimle olacaklar' deyip 2 futbolcunun adını verdi

"Bu sezon bizimle olacaklar" deyip 2 futbolcunun adını verdi