Meksika dalgası yapan kadın, bir anlık dikkatsizliği sonucu hayatının şokunu yaşadı

FIFA 2026 Dünya Kupası son 32 turunda heyecan tüm hızıyla sürerken, Güney Afrika - Kanada karşılaşmasında tribünlerde eşine az rastlanır bir an yaşandı. Takımlarını desteklemek için tribünleri dolduran binlerce taraftarın başlattığı "Meksika Dalgası", Kanadalı bir kadın taraftar için adeta kabusa dönüştü.

COŞKUYLA AYAĞA KALKTI, TELEFONUNU KAYBETTİ

Mücadelenin ikinci yarısında tribünlerde görsel bir şölen oluşturmak isteyen taraftarlar, statta büyük bir Meksika Dalgası başlattı. Sıranın kendisine gelmesiyle büyük bir coşkuyla ayağa kalkan Kanadalı bir kadın taraftar, büyük bir şanssızlık yaşadı. Ayağa kalktığı esnada elinden kayan telefonu havada yakalamaya çalışan talihsiz taraftarın hamlesi yeterli olmadı ve cep telefonu bulundukları tribünden aşağıya düştü.

CANLI YAYINA ANBEAN OLARAK YANSIDI

Telefonunu düşürdükten sonra büyük bir şok ve üzüntü yaşayan taraftarın o çaresiz anları, maçı naklen yayınlayan televizyon kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.