Haberler

Meksika dalgası yapan kadın, bir anlık dikkatsizliği sonucu hayatının şokunu yaşadı

Meksika dalgası yapan kadın, bir anlık dikkatsizliği sonucu hayatının şokunu yaşadı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

FIFA 2026 Dünya Kupası son 32 turunda Güney Afrika ile Kanada karşı karşıya geldi. Mücadelenin ikinci yarısında tribünlerde gerçekleştirilen Meksika Dalgası'nda Kanadalı bir taraftar büyük bir şanssızlık yaşadı. Sıranın kendilerine geldiği anda ayağa kalktıkları sırada elindeki telefon bir anda kayan kadın taraftar, telefonu yakalamaya çalışsa da başarılı olamadı ve telefon tribünlerden aşağıya düştü. Bu talihsiz anlar canlı yayına anbean olarak yansıdı.

FIFA 2026 Dünya Kupası son 32 turunda heyecan tüm hızıyla sürerken, Güney Afrika - Kanada karşılaşmasında tribünlerde eşine az rastlanır bir an yaşandı. Takımlarını desteklemek için tribünleri dolduran binlerce taraftarın başlattığı "Meksika Dalgası", Kanadalı bir kadın taraftar için adeta kabusa dönüştü.

COŞKUYLA AYAĞA KALKTI, TELEFONUNU KAYBETTİ

Mücadelenin ikinci yarısında tribünlerde görsel bir şölen oluşturmak isteyen taraftarlar, statta büyük bir Meksika Dalgası başlattı. Sıranın kendisine gelmesiyle büyük bir coşkuyla ayağa kalkan Kanadalı bir kadın taraftar, büyük bir şanssızlık yaşadı. Ayağa kalktığı esnada elinden kayan telefonu havada yakalamaya çalışan talihsiz taraftarın hamlesi yeterli olmadı ve cep telefonu bulundukları tribünden aşağıya düştü. 

CANLI YAYINA ANBEAN OLARAK YANSIDI

Telefonunu düşürdükten sonra büyük bir şok ve üzüntü yaşayan taraftarın o çaresiz anları, maçı naklen yayınlayan televizyon kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Kılıçdaroğlu'nun yuhalandığı görüntülere CHP'den yalanlama: Montajlandı

Cenazedeki görüntülere CHP'den yalanlama: Montajlandı
Netanyahu'dan Erdoğan çıkışı: Amerikalı dostlarımızın dikkatine sunacağız

"Ciddiye alıyoruz, Erdoğan'ı Amerikalı dostlarımıza söyleyeceğiz"
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hakan Çalhanoğlu'na bir kötü haber de kulübü Inter'den

Yüzü gülmüyor! Hakan'a bir kötü haber daha
Dünya Kupası'na veda eden Güney Kore'de kriz: Cumhurbaşkanı soruşturma emri verdi

Dünya Kupası'na veda sonrası kriz: Cumhurbaşkanı soruşturma emri verdi
Balkon demirinde mahsur kaldı, itfaiye merdiveniyle kurtarıldı

Orada ne yaptığını kimse bilmiyor! Dakikalarca kurtarılmayı bekledi
İstanbul'un dibinde kırmızı altın hasadı başladı

Herkes uzakta arıyor ama... İstanbul'un dibinde kırmızı altın hasadı

Bir hafta önce taşındığı evde ölü bulundu

Bir hafta önce taşındığı evde korkunç halde bulundu
Kız çocuğu parkta baygın bulundu

Sır olay! Kız çocuğu bir türlü uyandırılamadı
IShowSpeed, bir çita ile yarıştı! Kazanan az bir farkla belli oldu

IShowSpeed, çita ile yarıştı! İşte kazanan