Gece kulübünden kovuldu, intikam için geldiği iş yerinde polis memurunu vurdu

Adana'da 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak silahlı kişiler tarafından kovalandığını öne süren şüphelinin, olay yerine gelen polis memurunu tabancayla yaraladığı olayın perde arkası ortaya çıktı. Gözaltına alınarak tutuklanan şüphelinin, gece kulübünden çıkarıldığı için intikam amacıyla silahlı saldırı düzenlemek isterken polisi vurduğu belirlendi.

Olay, 25 Haziran günü saat 04.30 sıralarında Çukurova ilçesi Karslılar Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, bir kişi 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak silahlı şahıslar tarafından kovalandığını bildirip yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. İhbarın yapıldığı noktada araştırma yapan polis memuru M.A.Ş.'ye, 01 AZK 699 plakalı motosikletle olay yerine gelen şüpheli tarafından tabancayla 4 el ateş açıldı. Açılan ateş sonucu polis memuru sağ bacağı ve kasığından yaralandı.

Meslektaşlarının telsiz anonsu üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan yaralı polis memuru ambulansla Çukurova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Saldırının ardından kaçan motosikletli şüphelinin peşine düşen Çukurova Devriye Ekipleri, yaşanan kovalamaca sonucu Can C.'yi (23) olayda kullandığı tabancayla birlikte gözaltına aldı. Şüpheli, işlemlerinin ardından Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.

Gece kulübünden atılınca intikam için silahlı saldırıya gitmiş

Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü soruşturmada olayın perde arkası da ortaya çıktı. Şüpheli Can C.'nin, olay gecesi eğlendiği gece kulübünde gürültü yaptığı gerekçesiyle iş yeri çalışanlarınca dışarı çıkarıldığı, bunun üzerine intikam almak amacıyla silahını alarak gece kulübüne ateş açmak için bölgeye geldiği tespit edildi. Bu sırada, yaptığı ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleriyle karşılaşan şüphelinin, polis memuru M.A.Ş.'ye ateş ederek yaraladığı öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli tıp biriminde sağlık kontrolünden geçirilen Can C., basın mensuplarının "Polise neden ateş ettin" sorusuna, "Yanlışlıkla" yanıtını vermişti. Ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı