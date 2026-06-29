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Almanya'da silahlı saldırı: 5 ölü

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Almanya'nın Aşağı Saksonya eyaletindeki Stade şehrinde düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti, 1 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Almanya'nın Aşağı Saksonya eyaletindeki Stade şehrinde düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişi hayatını kaybederken olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Almanya yeni haftaya ülkenin kuzeybatısından gelen bir silahlı saldırı haberiyle başladı. Alman medyasının yerel polise dayandırdığı haberlere göre; Aşağı Saksonya eyaletinde Hamburg şehrinin batısındaki Stade şehrinde silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda 5 kişi hayatını kaybederken 1 şüpheli polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Bölgede yoğun güvenlik önlemleri uygulanırken, olayın nasıl ve neden gerçekleştiğine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Olay bölgesinden sorumlu Lüneburg Polis Müdürlüğü, Stade şehrindeki Dankers Caddesi'nde silah seslerinin duyulduğunu belirterek, "Lütfen bölgeden uzak durun" uyarısında bulundu. - HAMBURG

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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