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Erdoğan: Avrupa güvenliği tarihi bir dönemeçten geçiyor, NATO daha caydırıcı olmalı

Erdoğan: Avrupa güvenliği tarihi bir dönemeçten geçiyor, NATO daha caydırıcı olmalı Haber Videosunu İzle
Erdoğan: Avrupa güvenliği tarihi bir dönemeçten geçiyor, NATO daha caydırıcı olmalı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Parlamenter Zirvesi kapsamında yaptığı konuşmada Avrupa güvenliğinin tarihi bir dönemeçten geçtiğini belirterek NATO'nun daha caydırıcı olması gerektiğini söyledi. Türkiye'nin barışa katkı sunmaya devam edeceğini ifade eden Erdoğan, "Terörü tamamen sona erdiriyoruz" dedi. Erdoğan ayrıca ABD-İran ateşkesinin kalıcı olması gerektiğini vurgulayarak, İsrail'in toprak gaspı sona ermeden bölgede kalıcı barışın sağlanamayacağını dile getirdi.

NATO Parlamenter Zirvesi İstanbul'da devam ediyor. Zirve kapsamında 20 ülkenin meclis başkanı Türkiye'ye gelirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da parlamento başkanları onuruna verilen öğle yemeğine katıldı.

Burada katılımcılara hitap eden Erdoğan, Avrupa'nın güvenlik açısından tarihi bir dönemeçten geçtiğini belirterek, "Bir belirsizliğin tam ortasındayız. Bu zirve müttefikler arasında dayanışmanın göstergesi." ifadelerini kullandı.

"NATO CAYDIRICI OLMALI"

Bölgede yaşanan gelişmelerin güvenlik anlayışını değiştirdiğini söyleyen Erdoğan, NATO'nun daha caydırıcı bir yapıya sahip olması gerektiğini vurguladı.

Türkiye'nin yeni dönemin ruhunu en iyi okuyan ülkelerden biri olduğunu belirten Erdoğan, "Türkiye barışa destek oluyor. Tecrübemizi müttefiklerimizle paylaşıyoruz. Kıtadaki tüm savunma girişimlerine dahil olma iradesine sahibiz." dedi.

"TERÖRÜ TAMAMEN SONA ERDİRİYORUZ"

Terörle mücadele konusunda kararlı olduklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Terörü tamamen sona erdiriyoruz." açıklamasında bulundu.

Savunma alanındaki iş birliklerine de değinen Erdoğan, "Savunma ticaretinin önündeki engelleri kaldırmamız gerekiyor. Külfet paylaşımı konusunda üzerimize düşeni yapıyoruz." diye konuştu.

BÖLGESEL GELİŞMELERE DİKKAT ÇEKTİ

Erdoğan, Ukrayna, İran, Körfez ve Filistin başta olmak üzere bölgesel gelişmelerin zirvede ele alınacağını belirtti.

ABD ile İran arasında sağlanan ateşkesin kalıcı olması gerektiğini ifade eden Erdoğan, "Mutabakatı baltalamaya çalışan saldırıları takipteyiz." dedi.

Lübnan'a yönelik saldırılara da değinen Erdoğan, "Lübnan'ı hedef alan saldırıları yakından takip ediyoruz. Soykırım şebekesinin provokasyonlarına fırsat verilmemeli. İsrail'in sürekli artan toprak gaspı bitmeden bölgemizde kalıcı barış olmaz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com
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