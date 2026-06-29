Haberler

Bangladeş'teki kızamık salgınında hayatını kaybeden çocukların sayısı 712'ye yükseldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bangladeş'te devam eden kızamık salgınında son 24 saatte 4 çocuğun daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 712'ye çıktı. 99 bin 207 şüpheli vaka bulunurken, hükümet acil aşılama kampanyası başlattı.

Bangladeş'te devam eden salgında son 24 saatte 4 çocuğun daha kızamık şüphesiyle hayatını kaybetmesiyle can kaybının 712'ye yükseldiği bildirildi.

Dhaka Tribune gazetesinin haberine göre, Bangladeş Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden (DGHS) yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 4 çocuk daha kızamık şüphesiyle yaşamını yitirdi.

Böylece ülke genelinde devam eden kızamık salgını nedeniyle hayatını kaybeden çocukların sayısı 712'ye yükseldi.

Ayrıca son 24 saatte 941 yeni şüpheli kızamık vakası tespit edildi, ülke genelindeki toplam şüpheli vaka sayısı 99 bin 207'ye çıktı.

10 Nisan'dan bu yana kızamık şüphesiyle hastaneye kaldırılanların sayısı 82 bin 844'e ulaştı, 79 bin 152'si tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Bangladeş'te hükümet, 7 Nisan'da kızamık şüphesiyle çok sayıda çocuğun hayatını kaybetmesinin ardından acil aşılama kampanyası başlatılmasına karar vermişti.

Pnömoni ve ensefalopatiye yol açabilen kızamık, dünya genelinde aşıyla önlenebilir ölümlerin başlıca nedenlerinden biri.

Kaynak: AA / Ecem Şahinli Ögüç
ABD-İran gerilimi yeniden alevlendi! Petrol fiyatları yükselişe geçti

ABD-İran gerilimi piyasaları sarstı! Keyifleri kaçıran yükseliş
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Meksika dalgası yapan kadın, bir anlık dikkatsizliği sonucu hayatının şokunu yaşadı

Bir anlık dikkatsizliği sonucu hayatının şokunu yaşadı
Emre Kınay ile Emine Ün'ün kızı görenleri şaşırttı! Annesinin adeta kopyası

Annesinin adeta kopyası! Bodrum'da tatil yaparken görenler şaştı kaldı
Sulama kanalına giren oğlunu kemerle dövdü

Oğlunun yaptığını duyunca cinnet geçirdi! Kemerli dayak kamerada
KYK yurtlarında neler oluyor? Son 2 haftada 5 öğrenci ölü bulundu

KYK yurtlarında neler oluyor? 5 öğrenci odalarında ölü bulundu
Saldırılar sonrası ABD-İran dünyanın beklediği kararı verdi

Saldırılar sonrası ABD-İran dünyanın beklediği kararı verdi
Ugandalı general 'Özgür basına inanmıyorum' deyip, ülkenin en büyük iki medya kuruluşunu kapattı

Ugandalı general bu kez bambaşka bir şeye kafayı taktı
2,2 ton altın 82 yıldır Atlas Okyanusu'nun dibinde bekliyor

Kimse ulaşamadı! Tonlarca altın 82 yıldır çıkarılmayı bekliyor