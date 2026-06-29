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Niğde'deki havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin 2 tutuklama

Niğde'deki havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin 2 tutuklama Haber Videosunu İzle
Niğde'deki havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin 2 tutuklama
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Niğde'nin Bor ilçesinde bir havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada 1 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi yaralandı. Soruşturma kapsamında işletmenin mesul müdürü ve iş güvenliği uzmanı tutuklandı. Aynı fabrikada 2018'de de patlama yaşanmıştı.

Niğde'nin Bor ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin soruşturmada işletmenin mesul müdürü G.K. ile iş güvenliği uzmanı M.C. tutuklandı.

1 İŞÇİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Kemerhisar beldesinde özel bir firmaya ait havai fişek fabrikasında, 26 Haziran günü saat 16.00 sıralarında patlama oldu. Patlamada işçiler Nuri Özkan ve Yasin Demirbaş yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Bor Devlet ve Niğde Eğitim ve Araştırma hastanelerine götürüldü. Yaralıdan Nuri Özkan, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Durumu ağır olan Yasin Demirbaş ise yoğun bakıma alındı. Özkan'ın cenazesi otopsinin ardından toprağa verildi. Bu arada, yerleşim alanlarından uzak olan fabrikadaki patlama, güvenlik kamerasına da yansıdı. Aynı fabrikada 27 Ocak 2018'de de patlamanın yaşandığı ve 2 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

AYNI FABRİKADA 8 YIL ÖNCE DE PATLAMA OLDU

Patlamaya ilişkin İçişleri Bakanlığı tarafından 1 mülkiye başmüfettişi ile Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı'nda görevli 1 polis başmüfettişi görevlendirilerek soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında işletmede teknik ve adli inceleme başlatıldı. İşletmenin mesul müdürü G.K. ile iş güvenliği uzmanı M.C. jandarma tarafından gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Patlamanın nedeninin tespiti için incelemelerin devam ettiği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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