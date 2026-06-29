Görenleri hayretler içinde bıraktı! Evine götürüp etle besledi

Elazığ'ın Baskil ilçesine bağlı Pınarlı köyünde doğada ender karşılaşılan ve boyutlarıyla dikkat çeken ilginç bir olay yaşandı. Yolda yürürken devasa bir çekirge fark eden bir vatandaş, merakına yenik düşerek hayvanı yakaladı ve incelemek üzere evine götürdü.

ET PARÇASINI İŞTAHLA YEDİ

Bölge halkı tarafından efsanevi bir şekilde "et yiyen çekirge" olarak da bilinen bu devasa böceğin beslenme alışkanlığını test etmek isteyen vatandaş, hayvanın önüne bir parça et koydu. Dev çekirgenin kendisine verilen et parçasını hızla ve iştahla yediği o ilginç anlar, vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı. Görüntüler, izleyenlerde büyük şaşkınlık yarattı.

KORKUTUCU GÖRÜNÜYOR AMA TAM BİR TARIM DOSTU

Görünümü itibarıyla ürkütücü olan ve et yediği için tehlikeli sanılan bu dev çekirgeler (Saga cinsi) hakkında zaman zaman yanlış inanışlar yayılabiliyor. Oysa uzmanlar, bu türlerin ekosistem için büyük önem taşıdığına dikkat çekerek şu bilimsel gerçeği vurguluyor:

"Görsel olarak ürkütücü olan etçil çekirgeler, sanılanın aksine insanlara veya bitkilere zarar vermezler. Ekinleri tahrip eden diğer zararlı böcek türlerini avlayarak beslendikleri için tam bir 'tarım dostu' olarak kabul edilirler ve kesinlikle öldürülmemeleri gerekir."

YENİDEN DOĞAL YAŞAMINA BIRAKILDI

Sıra dışı misafirini evinde bir süre ağırlayan ve besleyen vatandaş, hayvanın herhangi bir zarar görmemesine büyük özen gösterdi. Çekirgenin karnını doyurduğundan emin olan duyarlı vatandaş, daha sonra dev böceği alarak yeniden Pınarlı köyündeki kırsal alana, yani doğal yaşam ortamına güvenli bir şekilde bıraktı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı