Minik SMA savaşçısı Aren için yardım kampanyası başlatıldı

Hareket hücreleri adı verilen motor nöronlardan kaynaklanan, kas kaybı hastalığı olarak bilinen SMA ile mücadele ediyor. Tedavisi yurt dışında yapılan hastalığa yakalanan 2022 doğumlu minik SMA savaşçısı Aren İlhan için de yardım kampanyası başlatıldı.

2022 yılının haziran ayında dünyaya gelen Aren İlhan'aSMA tanısı konuldu. Sağlığına kavuşması için Dubai'de bulunan Zolgensma gen tedavisine ihtiyacı olan Aren için valilik onaylı bir yardım kampanyası başlatıldı. Desteklerin gelmeye başladığı Aren'e bir yardım eli de şarkıcı Sıla Gençoğlu'ndan geldi. Başarılı şarkıcı, Instagram hesabından Aren için açılan banka hesap bilgilerini yayınlayarak destek istedi.