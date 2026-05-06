Aziz Yıldırım başkanlığa kızı için aday oldu

Fenerbahçe’de olağanüstü seçimli genel kurul öncesi başkan adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım, adaylık kararının perde arkasını anlattı. Yıldırım’ın, 13 yaşındaki kızı Yaz Yıldırım hakkında yapılan yorumların ardından kesin kararını verdiği ortaya çıktı.

“DESTANSI 120. YIL İÇİN ADAYIM”

Eski başkan Aziz Yıldırım, yaptığı yazılı açıklamada Fenerbahçe’nin birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğunu vurgulayarak, “ Fenerbahçe camiasının bir ve beraber olduğunu göstereceğimiz destansı 120. yıl için Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanlığı’na adayım” ifadelerini kullandı.

DİĞER ADAYLARA BİRLEŞME ÇAĞRISI

Yıldırım ayrıca Barış Göktürk ve Hakan Safi başta olmak üzere diğer adaylara da birlikte hareket etme çağrısında bulundu. Deneyimli isim, “Fenerbahçe’de tecrübe ve gençlik birlikte hareket ederse kimse Fenerbahçe’nin önünde duramaz” dedi.

“KIZIMI HEDEF ALDIKLARI GÜN…”

Gazeteci Tahir Kum’a konuşan Aziz Yıldırım, adaylık kararını netleştiren süreci de anlattı. Yıldırım, “Son süreçte arkadaşlarla durum değerlendirmesi yapıyorduk. Adaylık düşüncemiz vardı. Ama ne zaman ki kızım hedef alındı, o gün düşünmeyi sonlandırdım, ‘Tamam aday oluyorum’ dedim” ifadelerini kullandı.

YAZ YILDIRIM’DAN PAYLAŞIM

Aziz Yıldırım’ın adaylık açıklamasının ardından kızı Yaz Yıldırım da sosyal medya hesabından babasıyla birlikte çekilen fotoğrafını paylaşarak, “Yeniden başlıyoruz” notunu düştü.

FENERBAHÇE’DE GÖZLER SEÇİMDE

6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak olağanüstü seçimli genel kurul öncesi Aziz Yıldırım’ın adaylığını açıklaması, sarı-lacivertli camiada büyük yankı uyandırdı.