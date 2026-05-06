Haberler

Cemal Enginyurt: Burcu Köksal'ı AK Parti'ye geçmesi için eşi üzerinden tehdit ediyorlar

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın partisinden istifa ederek AK Parti’ye geçeceği yönündeki iddialara ilişkin CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt’tan çarpıcı bir açıklama geldi. Sosyal medya hesabı üzerinden bir video yayımlayan Enginyurt, Köksal’ın "eşi üzerinden tehdit edildiğini" ve kendisine yönelik bir "siyasi tuzak" kurulduğunu ileri sürdü. Enginyurt, Köksal’a, "Tehditlere boyun eğme, bu tuzağı boz" dedi.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın CHP’den istifa edip AK Parti’ye geçeceği iddiaları siyasi kulisleri  hareketlendirirken, İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt yayınladığı video ile Köksal'ın eşi üzerinden tehdit edildiğini iddia etti. Enginyurt, ortada Köksal’a kurulan bir "tuzak" olduğunu ileri sürdü.

"EŞİ ÜZERİNDEN ŞANTAJ YAPILIYOR"

Enginyurt, Burcu Köksal’ın siyasi bir operasyonla karşı karşıya olduğunu iddia ederek şu ifadeleri kullandı:

"Burcu Köksal istifa edip AKP’ye katılacakmış... Belli ki 6 ay önce hazırlanan tuzak yeniden sahnede. Eşi üzerinden tehdit ediliyor."

"BURCU KARDEŞİM, DİK DUR!"

Köksal’a geri adım atmama çağrısında bulunan Enginyurt, "Afyonkarahisar’da tarih yazdın, hiçbir tehdide boyun eğme. Varsa böyle bir plan, bu tuzağı boz!" dedi. 

Yorumlar (3)

Düşünür:

Agabenın bilindik hareketlerı

şahabettin Ayyıldız:

Kimilerine göre sallıyormuş bu ilk değil ki

süleyman koç:

Sesi acilmayan video bunu hangi anasından üstün zekalı dogan yükledi

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

