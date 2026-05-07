Bolu'dan sonra Elazığ’da da görüldü! Bir ısırığı öldürüyor

Bir ısırığıyla 10 dakika içinde öldürebilen engerek yılanı, Elazığ’da görüntülendi. Yerleşim yerine yakın alanda görüntülenen yılan, Keban ilçesinde vatandaşları korkuttu.

Elazığ'ın Keban ilçesine bağlı Bademli köyü mezrasında, görüntülenen zehirli engerek yılanı tedirgin etti. Bir ısırığı ile 10 dakika içinde öldürebilen yılan, köy sakinlerinden Ferhat Doğan tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Otlar arasında fark edilemeyecek kadar kamufle olan engerek yılanının yerleşim alanına yakın bir noktada görüntülenmesi korkuyu artırdı. Müdahale edilmeyen yılan, kısa süre sonra kayboldu.

BOLU’DA DA GÖRÜLMÜŞTÜ

6 gün önce de Bolu’da Kafkas burunlu engerek görüntülenmişti. Nesli tehlike altındaki tür, Türkiye’nin en zehirli endemik yılanlarından biri olarak biliniyor.

Viperidae familyasına ait, dünya genelinde geniş bir yayılım gösteren oldukça zehirli bir yılan olarak bilinen engerek, üçgen şeklinde belirgin bir kafa yapısına, kalın bir gövdeye, küt bir kuyruğa sahiptir.

2 ZEHİRLİ DİŞİ VAR

Boyları türüne göre 30 cm'den 2 metreye kadar çıkabilen engereklerin uzun, kıvrık ve içi boş iki adet zehir dişi bulunur. Bu dişler ağız kapalıyken geriye doğru katlanabilir. Genellikle geceleri aktif olan engerekler, kamuflaj yeteneklerine güvenerek pusu kurar.

