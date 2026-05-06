Haberler

Sacha Boey ile veda kararı

Sacha Boey ile veda kararı Haber Videosunu İzle
Sacha Boey ile veda kararı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bayern Münih, devre arası transfer döneminde satın alma opsiyonuyla Galatasaray'a kiraladığı Sacha Boey'u kadrosunda tutmama kararı aldı. Alman basınında yer alan haberde Sacha Boey için "Bayern'de bir geleceği yok'' şeklinde ifadeler kullanıldı.

  • Bayern Münih, Sacha Boey'i 2028'e kadar sözleşmesi olmasına rağmen gelecek sezon kadro planlamasına dahil etmedi ve yolları ayırma kararı aldı.
  • Galatasaray'ın Sacha Boey için 15 milyon Euro satın alma opsiyonu bulunuyor; kulüp bu bedeli düşürmek için Bayern Münih ile pazarlık yapacak, aksi halde kiralama süresini uzatmayı hedefliyor.
  • Sacha Boey, Galatasaray formasıyla çıktığı 16 maçta 2 gol attı.

Alman devi Bayern Münih’te Sacha Boey bilmecesi çözülüyor. Devre arasında sürpriz bir kararla Galatasaray’a satın alma opsiyonuyla kiralanan Fransız sağ bek için Bavyera ekibinden kötü haber geldi. 

''BAYERN KADROSUNDA GELECEĞİ YOK''

Sky’da yer alan habere göre; Bayern Münih yönetimi, 25 yaşındaki oyuncuyu önümüzdeki sezon planlamasına dahil etmedi. Haberde, Boey’un kulüple 2028 yılına kadar geçerli bir sözleşmesi bulunmasına rağmen, teknik heyetin ve yönetimin oyuncuyla yolları kesin olarak ayırma kararı aldığı vurgulandı.

GALATASARAY FORMÜL ARIYOR

Öte yandan Sacha Boey’un geleceğiyle ilgili gözler Galatasaray’a çevrildi. İki kulüp arasındaki mevcut anlaşmaya göre sarı-kırmızılı ekibin 15 milyon Euro’luk bir satın alma opsiyonu bulunuyor. Ancak Galatasaray cephesi, oyuncuyu kadroda tutmak istese de bu rakamı yüksek buluyor. Galatasaray yönetimi, başarılı sağ bek için 15 milyon Euro’luk bedeli aşağı çekmek adına Bayern Münih ile masaya oturmaya hazırlanıyor. Eğer bonservis konusunda bir uzlaşma sağlanamazsa, sarı-kırmızılılar oyuncuyu bir sezon daha kiralamak için pazarlıklarını sürdürecek.

16 MAÇTA 2 GOL ATTI 

Galatasaray formasıyla çıktığı 16 karşılaşmaya çıkan 25 yaşındaki Sacha Boey, rakip kalelere 2 gol atmayı başardı. 

İsmail Elal
Haberler.com
Bakanı Gürlek: Rojin Kabaiş'in telefonu teknik inceleme için Çin'e gönderilecek

2 yıldır aydınlatılamayan Rojin Kabaiş olayında yeni gelişme
Türkiye ve Suudi Arabistan arasında vize muafiyeti anlaşması imzalandı

Ve beklenen imzalar atıldı

Şampiyonluk için geliyorlar! İşte Aziz Yıldırım'ın listesinden ilk 5 isim

Şampiyonluk için geliyorlar! İşte listesinden ilk 5 isim
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

MHP Genel Sekreteri Ataman'dan Dervişoğlu’na çok sert yanıt: Yabancı başkentlerin ağzıyla konuşan alçaklar

Dervişoğlu'na MHP'den zehir zemberek yanıt
Kendinden 2 kat büyük rakibine kafa tuttu

Yok böyle bir eşleşme!

Kübra Yapıcı cinayetinde kan donduran detaylar! Cesedin yanmayan kısımlarını balyozla parçalamışlar

Kübra'nın cesedini önce yakmışlar, sonra daha beterini yapmışlar
Belediye başkanından görülmemiş teşvik: 10 çocuk yapana sıfır araç

Belediyeden görülmemiş teşvik! 10 çocuk yapana büyük ödül var
MHP Genel Sekreteri Ataman'dan Dervişoğlu’na çok sert yanıt: Yabancı başkentlerin ağzıyla konuşan alçaklar

Dervişoğlu'na MHP'den zehir zemberek yanıt
Aynı masada hem sezaryen hem de beyin ameliyatı yapılan kadın sağlığına kavuştu

Hamile kadın, aynı masada iki ameliyat birden oldu
Brüksel Havayolları'nın 4-6 haftalık jet yakıtı kaldı

Dev havayolu şirketinde büyük kriz! Sadece 6 haftalık yakıtları kaldı