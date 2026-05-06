Sacha Boey ile veda kararı

Alman devi Bayern Münih’te Sacha Boey bilmecesi çözülüyor. Devre arasında sürpriz bir kararla Galatasaray’a satın alma opsiyonuyla kiralanan Fransız sağ bek için Bavyera ekibinden kötü haber geldi.

''BAYERN KADROSUNDA GELECEĞİ YOK''

Sky’da yer alan habere göre; Bayern Münih yönetimi, 25 yaşındaki oyuncuyu önümüzdeki sezon planlamasına dahil etmedi. Haberde, Boey’un kulüple 2028 yılına kadar geçerli bir sözleşmesi bulunmasına rağmen, teknik heyetin ve yönetimin oyuncuyla yolları kesin olarak ayırma kararı aldığı vurgulandı.

GALATASARAY FORMÜL ARIYOR

Öte yandan Sacha Boey’un geleceğiyle ilgili gözler Galatasaray’a çevrildi. İki kulüp arasındaki mevcut anlaşmaya göre sarı-kırmızılı ekibin 15 milyon Euro’luk bir satın alma opsiyonu bulunuyor. Ancak Galatasaray cephesi, oyuncuyu kadroda tutmak istese de bu rakamı yüksek buluyor. Galatasaray yönetimi, başarılı sağ bek için 15 milyon Euro’luk bedeli aşağı çekmek adına Bayern Münih ile masaya oturmaya hazırlanıyor. Eğer bonservis konusunda bir uzlaşma sağlanamazsa, sarı-kırmızılılar oyuncuyu bir sezon daha kiralamak için pazarlıklarını sürdürecek.

16 MAÇTA 2 GOL ATTI

Galatasaray formasıyla çıktığı 16 karşılaşmaya çıkan 25 yaşındaki Sacha Boey, rakip kalelere 2 gol atmayı başardı.