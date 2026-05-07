Acun Ilıcalı yıldız futbolcusunu Fenerbahçe'ye önerdi: 25 golden aşağı atmaz

Hull City sahibi Acun Ilıcalı, takımın yıldız golcüsü Oli McBurnie hakkında yaptığı açıklamayla dikkat çekti. Ilıcalı, Oli McBurnie için "Fenerbahçe’de oynasa 25 golden aşağı atmaz" açıklamasını yaptı.

Hull City sahibi Acun Ilıcalı, takımın yıldız golcüsü Oli McBurnie hakkında yaptığı açıklamayla dikkat çekti. Ilıcalı, İskoç golcünün Fenerbahçe’de oynasa çok daha fazla gol atacağını söyledi.

HULL CITY PLAY-OFF’A KALDI

Championship’te sezonu 6. sırada tamamlayan Hull City, Premier Lig’e yükselme yolunda play-off oynama hakkı kazandı. İngiliz ekibi, cuma günü Millwall ile kritik bir karşılaşmaya çıkacak.

MCBURNIE İÇİN ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Hull City’nin sezon boyunca en etkili isimlerinden biri olan Oli McBurnie hakkında TV8’de konuşan Acun Ilıcalı, golcü futbolcuya övgüler yağdırdı.

“FENERBAHÇE’DE 25’TEN AŞAĞI ATMAZ”

Ilıcalı açıklamasında, “Gerçek anlamda söylüyorum, Fenerbahçe’de olsun 25 golden aşağı atmaz. Ne gelirse atıyor abi adam. Adamın özelliği bu, top gelirse atıyor” ifadelerini kullandı.

“18 GOL ATTI”

McBurnie’nin performansına da değinen Ilıcalı, “Oli McBurnie 15’ten fazla gol atacak dedim, 18 gol attı. Acayip bir çocuk. 20 gol atarsan sana inanılmaz bir hediye alacağım dedim. Şansı devam ediyor” dedi.

