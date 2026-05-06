Jose Mourinho, milli yıldızımızın hocası oluyor

Real Madrid'de ikinci Jose Mourinho dönemi yavaş yavaş yaklaşıyor. Başkan Florentino Perez'in listesinin en başında olan Mourinho'nun yıldız yönetimi ve disiplin konusundaki başarısıyla favori olduğu, iki taraf arasında kısa süre içerisinde Madrid'de bir görüşmenin yapılacağı belirtildi.

  • Jose Mourinho, Real Madrid'de ikinci dönem için başkan Florentino Perez'in bir numaralı adayı.
  • Mourinho, Benfica'da şampiyonluk yarışından uzak kalması ve oynattığı oyun nedeniyle eleştiriliyor.
  • Sözleşmesindeki özel fesih maddesi, Mourinho'nun sezon sonunda Benfica'dan ayrılıp elit bir takıma geçme ihtimalini güçlendiriyor.

Dünya futbolunun en başarılı teknik adamlarından biri olarak gösterilen Jose Mourinho, kariyerinin son döneminde büyük bir adım atmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe macerasının ardından Portekiz ekibi Benfica ile anlaşan ancak burada beklenen huzuru bulamayan tecrübeli çalıştırıcı için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. 

REAL MADRID'DE İKİNCİ MOURINHO DÖNEMİ YAKIN

AS'ta yer alan habere göre; İspanyol devinde teknik direktör arayışları sürerken, Başkan Florentino Perez’in listesinin en başına eski dostu Jose Mourinho'yu yazdığı belirtildi. Yaklaşık 13 yıl sonra Madrid'e dönmesi gündemde olan Portekizli hocanın kulüpteki yıldız yönetimi ve disiplin konusundaki başarısıyla bir numaralı aday konumunda olduğu vurgulandı. İki taraf arasında kısa süre dilimi içerisinde Madrid'de görüşme yapılıp sıcak gelişmeler yaşanacağı dile getirildi. 

BENFICA'DA TARTIŞILAN ADAM 

Sezona Fenerbahçe’de başlayıp Benfica’da devam eden Mourinho, Portekiz ekibinde 2.00 puan ortalaması yakalasa da şampiyonluk yarışından uzak kalması ve oynattığı oyun nedeniyle eleştiri oklarının hedefi oldu. Sözleşmesindeki özel fesih maddesi, tecrübeli hocanın sezon sonunda takımdan ayrılıp yeniden elit seviyedeki bir takımın başına geçme ihtimalini epey güçlendiriyor.

