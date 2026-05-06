CNN'in kurucusu Ted Turner yaşamını yitirdi

ABD'nin önde gelen medya kuruluşu CNN kanalının kurucusu ve televizyon haberciliğinde 24 saat kesintisiz yayın anlayışını hayata geçiren Ted Turner, 87 yaşında yaşamını yitirdi.

TED TURNER HAYATA VEDA ETTİ

Medya kariyerine 24 yaşında başlayan Turner, 1 Haziran 1980'de "dünyada 24 saat kesintisiz" haber yayını yapan ilk televizyon kanalı CNN'i kurarak, medya sektöründe" çığır açtı.

O dönemde günün belirli saatlerinde yayın yapan haber kanalları için oldukça yenilikçi bulunan bu konsept, daha sonra dünya çapında benimsenmeye başlandı.

"HAYATIMIN EN BÜYÜK BAŞARISI"

CNN'i "hayatının en büyük başarısı" olarak nitelendiren Turner, 1996'da kanallarını daha önce "Time Warner" adıyla faaliyet gösteren Warner Bros. Discovery'e (WBD) sattı.

ABD Başkanı Donald Trump da sosyal medya hesabından, Turner'ın vefatına ilişkin yaptığı açıklamada, CNN kanalının, bugün Turner'ın temsil ettiği her şeyin tam tersi olduğunu savundu.

Trump, Turner'ın yayıncılık tarihinin en büyük isimlerinden biri olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Damla Delialioğlu
