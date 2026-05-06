İran: "Tehditlerin Bitmesiyle, Hürmüz Boğazı'ndan Güvenli Geçiş Sağlanacak"

(ANKARA) - İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri, "Tehditlerinin sona ermesiyle ve yeni uygulamaların gölgesinde, Hürmüz Boğazı'ndan güvenli ve sürdürülebilir geçiş imkanı sağlanacaktır" açıklamasını yaptı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Hürmüz Boğazı'ndan geçişlere ilişkin yeni İran düzenlemelerine uyum sağladıkları için Körfez ve Umman Denizi'ndeki gemi kaptanları ve sahiplerine teşekkür edildi.

Açıklamada, "Körfez ve Umman Denizi'nde demirleyen gemilerin kaptanları ve armatörlerine, Hürmüz Boğazı'ndan İran kurallarına uygun olarak geçiş ve bölgedeki denizcilik güvenliğine katılım sağlamalarından dolayı teşekkür ederiz. Saldırganların tehditlerinin sona ermesiyle ve yeni uygulamaların gölgesinde, Hürmüz Boğazı'ndan güvenli ve sürdürülebilir geçiş imkanı sağlanacaktır" denildi.

