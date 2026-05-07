İspanya’dan dikkat çeken KAAN hamlesi! Türkiye ile görüşmeler başladı

İspanya basınında, Madrid yönetiminin Türkiye’nin geliştirdiği 5. nesil savaş uçağı KAAN için Ankara ile ön görüşmeler yaptığı yazıldı. Haberlerde, İspanyol savunma sanayi şirketlerinin de KAAN’ın üretim ve geliştirme sürecine dahil olabileceği belirtildi. F-35 programına alternatif arayışındaki İspanya’nın, Türkiye ile savunma iş birliğini genişletmeyi değerlendirdiği aktarılırken, KAAN’a uluslararası ilginin arttığı yorumları yapıldı.

İspanyol medya organları ve savunma analiz sitelerinde yer alan haberlerde, İspanya’nın ABD yapımı F-35 programından uzaklaşmasının ardından alternatif savaş uçağı seçeneklerini değerlendirdiği belirtildi. Bu kapsamda Türkiye’nin geliştirdiği KAAN savaş uçağının gündeme geldiği ifade edildi.

İSPANYOL ŞİRKETLERİ KAAN PROJESİNE DAHİL OLABİLİR

Savunma analizlerinde, İspanyol savunma sanayi şirketlerinin KAAN’ın üretim ve geliştirme sürecinde rol alabileceği iddia edildi. Özellikle İspanya ile Türkiye arasında daha önce HÜRJET eğitim uçağı konusunda başlayan iş birliğinin, KAAN projesine taşınabileceği yorumları yapıldı.

Bazı değerlendirmelerde, olası iş birliğinin avionik sistemler, kompozit yapılar ve deniz platformlarına uygun versiyon geliştirmelerini kapsayabileceği belirtildi.

F-35 YERİNE KAAN İDDİASI

İspanya’nın son dönemde ABD yapımı F-35 savaş uçaklarına yönelik planlarını askıya aldığı ve Avrupa merkezli savunma projelerine yöneldiği belirtiliyor. İspanyol basınında çıkan haberlerde, KAAN’ın bu süreçte alternatif seçeneklerden biri olarak değerlendirildiği aktarıldı.

Uzmanlar ise Madrid yönetiminin hem Avrupa merkezli FCAS projesindeki gecikmeler hem de savunma alanında stratejik bağımsızlık hedefi nedeniyle farklı seçenekleri masada tuttuğunu belirtiyor.

KAAN’A ULUSLARARASI İLGİ ARTIYOR

Türkiye’nin milli muharip uçağı KAAN için daha önce Suudi Arabistan, Pakistan, Endonezya ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerin de ilgilendiğine yönelik haberler uluslararası basında yer almıştı. Endonezya’nın 48 adet KAAN için yaklaşık 10 milyar dolarlık anlaşma yaptığı da duyurulmuştu. Türkiye’nin geliştirdiği 5. nesil savaş uçağı KAAN’ın 2028’den itibaren aktif hizmete girmesi hedefleniyor.

