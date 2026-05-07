Haberler

Yapımı 1 ay sürüyor, 20 bin liradan satılıyor

Yapımı 1 ay sürüyor, 20 bin liradan satılıyor Haber Videosunu İzle
Yapımı 1 ay sürüyor, 20 bin liradan satılıyor
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şırnak'ta kadınların el emeği göz nuru olarak ilmek ilmek işlediği ve yapımı yaklaşık 1 ay süren seccadeler 20 bin liradan alıcılarını buluyor.

Şırnak'ta el emeği göz nuru seccadelerin üretimi devam ediyor. Kadınlar yıllardır seccade yaparak geçimini sağlıyor. Koyun yününden yapılan iplerle nakışlar yaparak günlerce emek verilen seccadelerin tanesi 20 bin liradan satılıyor. 

1 AY EMEK VERİLİYOR

Beytüşşebap ilçesine bağlı Akçayol köyünde kadınlar yıllardır seccade üretiyor. Gelinlerin çeyizlerine hazırlanan seccadeler hem satılmak için hem de çeyizlerde kullanılmak için üretiliyor. 1 ay boyunca yapılan seccadelerin tanesi 20 bin liradan alıcı buluyor. 

"ÇOK ZORLU AMA ALIŞTIM"

Azime Varol isimli üretici yıllardır bu işi yaptıklarını, kızının çeyizi için seccade yaptığını söyledi. Varol, ''Günlerdir bunu yapıyorum. Çok zorlu ama alıştığımız için yıllardır bunu yapıyorum. Kızım için yapacağım tanesi 20 bin liradan gidiyor. Bu koyun yününden yapılıyor. Eskiden yaylada yapıyorduk'' dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD'ye en yakın müttefikinden darbe! Dev operasyonu durduran rest

ABD'ye en yakın müttefikinden darbe! Dev operasyonu durduran rest
İspanya’dan dikkat çeken KAAN hamlesi! Türkiye ile görüşmeler başladı

Avrupa ülkesinden ABD'ye tarihi ayar! Gözbebeğimize talip oldular
Kanun teklifi TBMM'den geçti! 15 maddelik pakette 3 müjde var

Yeni kanun teklifi Meclis'ten geçti! 15 maddelik pakette 3 müjde var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mauro Icardi'ye özel veda

Korktuğu başına geldi!

İstanbul Havalimanı'nda operasyon: 2 İngiliz yolcu yakalandı

İstanbul Havalimanı'nda operasyon! 2 İngiliz yolcu yakalandı
Kağıthane'de kayınvalide, kızını silahla vuran damadını bıçakla öldürdü

Kızına yapılana dayanamayan kayınvalide, damadını öldürdü
Tutmasalar vuracaktı! Ergin Ataman'ın çıldırdığı anlar

Tutmasalar vuracaktı! Ergin Ataman'ın çıldırdığı anlar
Mauro Icardi'ye özel veda

Korktuğu başına geldi!

Pezeşkiyan: Savaşı sonlandırmak için diplomasiye hazırız

Trump'ın beklediği mesaj geldi
İsimler bomba! İşte Hakan Safi'nin teknik direktör adayları

İsimler bomba! İşte Hakan Safi'nin teknik direktör adayları