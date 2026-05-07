30 yaşındaki Niklas Süle sezon sonunda futbolu bırakıyor

Borussia Dortmund’un deneyimli savunmacısı Niklas Süle, yaşadığı sakatlık korkularının ardından sezon sonunda futbol kariyerini noktalayacağını açıkladı.

Borussia Dortmund forması giyen Alman savunmacı Niklas Süle, sezon sonunda futbol kariyerini noktalayacağını açıkladı.

EMEKLİLİK KARARINI DUYURDU

30 yaşındaki futbolcu, katıldığı bir podcast yayınında futbolu bırakacağını açıklarken, Borussia Dortmund da resmi internet sitesi üzerinden Süle’nin kararını doğruladı.

SAKATLIK KARARI ETKİLEDİ

Deneyimli stoper, aldığı kararın arkasında yaşadığı ağır sakatlık korkusunun bulunduğunu söyledi. Süle, Hoffenheim maçının ardından çapraz bağ sakatlığı yaşadığını düşündüğünü belirterek, “Duşa girdim ve 10 dakika boyunca ağladım” ifadelerini kullandı.

“BENİM İÇİN HER ŞEY O AN BİTTİ”

MR sonuçlarında ciddi bir yırtık çıkmadığını anlatan Süle, buna rağmen futbolu bırakma kararını o an verdiğini söyledi. Alman futbolcu, “Üçüncü kez çapraz bağ yırtığıyla yüzleşmek zorunda kalmaktan daha kötü bir şey düşünemedim. Ailemle daha fazla vakit geçirmek istiyorum” dedi.

KARİYERİ KUPALARLA DOLDU

Futbola Walldorf altyapısında başlayan Süle; Hoffenheim, Bayern Münih ve Borussia Dortmund formaları giydi. Kariyerinde toplam 447 maça çıkan tecrübeli savunmacı, 22 gol ve 15 asist üretti.

MİLLİ TAKIMDA DA FORMA GİYDİ

Almanya Milli Takımı formasını 49 kez giyen Niklas Süle, kariyerinde Bundesliga, Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa, Almanya Kupası ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası dahil çok sayıda başarı yaşadı.

Kübra Çolakbüyük
Haberler.com
