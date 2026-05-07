ORMANDA ÖLDÜRÜLÜP CESEDİ YAKILAN KÜBRA İÇİN BARAJDA ARAMA YAPILDI

Burdur'da ormanda öldürülen Kübra Yapıcı'nın cesedinin yakıldıktan sonra parçalarının atıldığı düşünülen Korkuteli Barajı'nda arama çalışmaları yapıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Burdur'da, Kübra Yapıcı'nın götürüldüğü ormanda Ata Berk Sezen ile İlyas Umut Dalğar tarafından öldürülmesiyle ilgili Antalya'daki Korkuteli Barajı'nda arama çalışması yapıldı. İlyas Umut Dalğar'ın, Kübra Yapıcı'nın Ata Berk Sezen'e borcu olduğu gerekçesiyle Burdur'daki ormanlık alana götürülüp, silahla vurularak öldürüldükten sonra cesedinin gömüldüğünü, daha sonra çıkarılıp yakıldığını, ceset parçalarının bir kısmının ise baraja atıldığı yönündeki ifadesi üzerine Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı ve Korkuteli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri eşliğinde arama gerçekleştirildi. Korkuteli Barajı'ndaki yer göstermenin yapıldığı alanda ekipler uzun süre arama yaptı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
