İsrail askerinden skandal hareket! Tepkiler büyüyünce açıklama yaptılar

Güney Lübnan’da görev yapan bir İsrail askerinin, Meryem Ana heykeline yönelik saygısız hareketi büyük tepki topladı. Sosyal medyada yayılan fotoğraf kısa sürede gündem oldu.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüde, İsrailli bir askerin Güney Lübnan’daki Hristiyan nüfusun yoğun olduğu Debel kasabasındaki Meryem Ana heykelinin ağzına sigara bastırdığı görüldü.

HZ. İSA HEYKELİ DE PARÇALANMIŞTI

Debel kasabası, geçtiğimiz ay İsrail askerlerinin Hz. İsa heykelini balyozla parçaladığı olayla da gündeme gelmişti. Son görüntüler bölgede dini sembollere yönelik saldırı iddialarını yeniden alevlendirdi.

İSRAİL ORDUSUNDAN AÇIKLAMA

The Times of Israel’in haberine göre İsrail ordusu, görüntüdeki askerin kimliğinin tespit edilmesi halinde gerekli işlemlerin yapılacağını açıkladı.

Haberde ayrıca, son görüntünün İsrail askerlerinin mülkleri tahrip ettiği veya yağmaladığı iddia edilen diğer olaylara eklendiği belirtildi. Bazı görüntülerin askerler tarafından bizzat paylaşıldığı ifade edildi.

