Acun Ilıcalı, takımı şampiyon olursa oyuncularına vereceği ödülü duyurdu

İngiltere Championship'te play-off'a kalma başarısı gösteren Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Milwall ile oynayacağı yarı final maçı için saatleri sayıyor.

ACUN ILICALI'DAN OYUNCULARINA BÜYÜK ÖDÜL

Takımının başarısı için her türlü imkanı seferber eden Acun Ilıcalı, TV8'de katıldığı bir canlı yayında takımının Premier Lig'e çıkması halinde oyuncularına verdiği sözü duyurdu.

''ÖZEL UÇAKLA LAS VEGAS'A YOLLUYORUM''

Oyuncuların ve teknik heyetin performansından memnuniyetini dile getiren Ilıcalı, kendilerine vereceği ödülü duyurarak, "Hull City, Premier League'e çıkarsa tüm takımı özel uçakla Las Vegas'a yolluyorum. Onların ödülü o olacak.'' yorumunda bulundu.

''FENERBAHÇE'DE OLSA 25 GOLDEN AŞAĞI ATMAZ''

Golcü oyuncusu Oli McBurnie için de dikkat çekici bir yorum yapan Acun Ilıcalı, "Oli McBurnie, Fenerbahçe'de olsa 25 golden aşağı atmaz. Ne gelirse atıyor. Adamın özelliği top gelirse atıyor. Attığı gollerden birkaçı insani goller değil." değerlendirmesini yaptı.