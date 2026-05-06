YSK Başkanlığına seçilen Serdar Mutta kimdir?

Yüksek Seçim Kurulu’nda görev değişimi yaşandı. YSK Başkanı Ahmet Yener, görevini Yargıtay kökenli hukukçu Serdar Mutta’ya devretti. Hakimlik, müfettişlik, bakanlık bürokrasisi ve Yargıtay üyeliği gibi birçok önemli görevde bulunan Mutta akademik çalışmalarıyla da öne çıkan bir isim.

Ocak ayı sonunda görev süresi dolan Ahmet Yener'in yerine  Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanlığı'na seçilen Serdar Mutta hukuk ve yargı alanındaki uzun kariyeri dikkat çeken biri isim.  

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ MEZUNU 

1974 yılında Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde doğan Serdar Mutta, ilk ve ortaöğrenimini burada tamamladı. Kırıkhan Lisesi’nden mezun olan Mutta, ardından İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni 1995 yılında bitirdi. Askerlik görevini ise İzmir Konak’ta askeri hakim olarak yaptı.

HAKİMLİKTEN YARGITAY ÜYELİĞİNE UZANAN KARİYER 

Meslek hayatına Beyoğlu hakim adayı olarak başlayan Mutta; Hüyük, Uzundere ve Türkoğlu hakimliklerinde görev aldı. Daha sonra Adalet Müfettişliği, Adalet Bakanlığı Personel Daire Başkanlığı, İcra ve İflas Hizmetleri Daire Başkanlığı, HSYK Genel Sekreter Yardımcılığı ve Adalet Bakanlığı Yüksek Müşavirliği görevlerinde bulundu.

2018 yılında Yargıtay üyeliğine seçilen Mutta, halen Yargıtay 12. Hukuk Dairesi üyesi olarak görev yapıyordu.

AKADEMİK ÇALIŞMALARIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Serdar Mutta, yüksek lisans eğitimini “İdarenin Denetlenmesi ve Ombudsman Sistemi” başlıklı tezle tamamladı. 2021 yılında ise “Ceza Muhakemesi Hukukunda Adli Kontrol” başlıklı çalışmasıyla doktora derecesi aldı. İngilizce bilen Mutta’nın kamu hukuku alanında yayımlanmış akademik çalışmaları da bulunuyor.

Evli ve dört çocuk babası olan Serdar Mutta, YSK Başkanlığı görevini Ahmet Yener’den devralarak yeni döneme resmen başladı.

