Galatasaray'da yaprak dökümü: 7 ayrılık birden

Süper Lig'de Antalyaspor maçını kazanması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek olan Galatasaray'da sezon sonunda 7 futbolcuyla yolların ayrılması bekleniyor.

  • Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk ve yönetim kararıyla 7 oyuncuyla yollarını ayırmayı planlıyor.
  • Ayrılacak isimler arasında Mauro Icardi, Kaan Ayhan, Ahmed Kutucu, Günay Güvenç, Nicolo Zaniolo, Victor Nelsson ve Yaser Asprilla yer alıyor.
  • Icardi'nin sözleşmesi sezon sonunda bitecek ve yeni planlamada yer almıyor.

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesini sürdüren ve gelecek sezonun kadro planlamasına şimdiden başlayan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk ve yönetim, temizlik operasyonu için düğmeye bastı. 

GALATASARAY'DA 7 AYRILIK YOLDA

Yeni sezonda daha dinamik ve alternatifli bir kadro kurmak isteyen Okan Buruk, performansı yeterli görülmeyen 7 isimle yolların ayrılmasına karar verdi.

İLK YOLCU ICARDI

Galatasaray'da ilk ayrılık taraftarların sevgilisi olan Mauro Icardi ile olacak. Sözleşmesi sona erecek olan Arjantinli yıldızın, yeni sezon planlamasında yer almadığı ve sezon sonunda takıma veda edeceği belirtiliyor.

YERLİ İSİMLERLE DE VEDALAŞILACAK

Okan Buruk'un sadece Icardi için değil, yerli rotasyonundaki isimlerle ilgili de radikal kararlar aldığı öğrenildi. Bu doğrultuda son dönemde beklenen katkıyı veremeyen Kaan Ayhan, Ahmed Kutucu ve Günay Güvenç ile de yollar ayrılacak. 

DİĞER AYRILIKLAR

Ayrılık listesinde yer alan diğer isimlerin ise kiralık olarak başka takımda forma giyen Nicolo Zaniolo ve Victor Nelsson ile ara transfer döneminde Girona'dan kiralanan Yaser Asprilla olduğu öğrenildi. 

Cemre Yıldız
