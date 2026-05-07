Dünyayı hantavirüs korkusu sardı! Bill Gates'in sözleri yeniden gündem oldu

Lüks yolcu gemisinde ortaya çıkan hantavirüs vakaları ve 3 kişinin hayatını kaybetmesi sonrası gözler yeniden Bill Gates’in yıllar önce yaptığı pandemi açıklamalarına çevrildi. Gates’in “Bir sonraki pandemi çok daha şiddetli olabilir” sözleri sosyal medyada yeniden gündem oldu.

Cape Verde açıklarında karantinaya alınan kruvaziyer gemisinde hantavirüs nedeniyle biri Alman, ikisi Hollandalı olmak üzere 3 kişinin hayatını kaybetmesi dünya genelinde endişe yarattı. Çok sayıda yolcunun gözetim altına alınması ve bazı ülkelerin alarma geçmesi sonrası sosyal medyada Bill Gates’in 2024 yılında yaptığı açıklamalar yeniden paylaşılmaya başlandı.

“COVID SON PANDEMİ OLMAYACAK” DEMİŞTİ

Microsoft’un kurucusu Bill Gates, Ocak 2024’te katıldığı “The View” programında COVID-19’un son pandemi olmayacağını söylemişti.

Gates açıklamasında,“Önümüzdeki 25 yıl içinde mutlaka yeni bir pandemi göreceğiz. Bir sonrakinin çok daha şiddetli olma ihtimali var” ifadelerini kullanmıştı.

“GATES BUNU MU KASTETMİŞTİ?”

Gemide yaşanan ölümler sonrası sosyal medyada çok sayıda kullanıcı Gates’in eski açıklamalarını yeniden gündeme taşıdı. Özellikle “Bir sonraki pandemi daha sert olabilir” sözleri paylaşılırken, bazı kullanıcılar hantavirüs krizinin küresel bir salgına dönüşebileceği yönünde endişelerini dile getirdi.

HANTAVİRÜS NEDİR?

Hantavirüs, genellikle fare ve kemirgenlerin taşıdığı virüslerin insanlara bulaşmasıyla ortaya çıkan ciddi bir enfeksiyon hastalığıdır. Virüs çoğunlukla kemirgenlerin idrarı, dışkısı veya tükürüğüyle temas sonucu havaya karışan parçacıkların solunmasıyla bulaşır.

Belirtileri arasında yüksek ateş, kas ağrısı, halsizlik, baş dönmesi, mide bulantısı ve nefes darlığı bulunur. İlerleyen vakalarda akciğerlerde ciddi hasara yol açabilir ve ölümcül hale gelebilir.

Bazı hantavirüs türleri yalnızca hayvandan insana bulaşırken, Güney Amerika’da görülen “Andes” türünün nadir durumlarda insandan insana da geçebildiği belirtiliyor.

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre hantavirüs, COVID-19 gibi kolay yayılan bir virüs değil. Uzmanlar, yakın fiziksel temas olmadan yayılma riskinin düşük olduğunu vurguluyor.