İmamoğlu'nun 'Gülibrahimoğlu' iddiasına Kurum'dan sert yanıt

İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasının görüldüğü duruşmada, görevden alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum arasında yeni bir polemik başladı.

İmamoğlu, firari olduğu belirtilen Murat Gülibrahimoğlu’nun, Murat Kurum’un seçim kampanyasını yürüten şirkete 41 milyon 666 bin lira gönderdiğini iddia etti. Kurum ise söz konusu iddiaları “iftira” sözleriyle reddetti.

KURUM'DAN SERT YANIT

"ÜZERİNİ ÖRTEMEYECEKSİNİZ"

Bakan Kurum sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "İBB’deki büyük yolsuzluk davasında gündeme gelen; Murat Gülibrahimoğlu isimli firari şahsın seçim kampanyamıza maddi destek verdiği yönündeki iddialar gerçek dışıdır, açık bir iftiradır.

Söz konusu kişinin seçim kampanyamıza herhangi bir desteği asla söz konusu olmamıştır.

Bu kapsamda kampanyamızın ve şahsımın iftiralarla hedef alınması en hafif tabirle ahlaksızlıktır.

Yaptığı yolsuzluklar ortaya çıkanlar, para kuleleri yıkılanlar, gayriahlaki ilişkilerine bant çekenlerin gündemi değiştirme çabaları nafiledir.

Hangi iftirayı atarsanız atın, yaptığınız yolsuzlukların üzerini örtemeyeceksiniz." ifadelerini kullandı.