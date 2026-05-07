İstanbul’da tepki çeken görüntü! Genç kızı gizlice kayda aldı
İstanbul’da yabancı uyruklu bir şahıs, minibüste bulunan genç bir kızı cep telefonuyla gizlice kayda alıp görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştı. “Minibüsteki kız” ifadeleriyle yapılan paylaşım sosyal medyada büyük tepki çekti. Çok sayıda kullanıcı olayı taciz olarak değerlendirirken, şahıs hakkında işlem yapılması çağrısında bulundu.
İstanbul’da yabancı uyruklu bir şahsın minibüste bulunan genç bir kızı cep telefonuyla gizlice kayda alıp sosyal medya hesabında paylaşması tepki çekti. Şahsın paylaşımındaki ifadeler “taciz” yorumlarına neden oldu.
İddiaya göre olay İstanbul’da toplu taşıma aracında meydana geldi. Minibüste bulunan yabancı uyruklu bir şahıs, genç bir kızı cep telefonuyla kayıt altına aldı. Şahsın daha sonra görüntüleri kendi sosyal medya hesabından “minibüsteki kız” ifadeleriyle paylaştığı görüldü.
SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI
Paylaşımın kısa sürede sosyal medyada yayılması üzerine çok sayıda kullanıcı duruma tepki gösterdi. Kullanıcılar, genç kızın izni olmadan görüntülerinin kayda alınmasının özel hayatın ihlali ve taciz niteliği taşıdığını savundu.
Bazı kullanıcılar şahıs hakkında işlem yapılması çağrısında bulunurken, olay sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
TOPLU TAŞIMADA GİZLİ ÇEKİM TARTIŞMASI
Olayın ardından toplu taşıma araçlarında yapılan gizli çekimler yeniden gündeme geldi. Uzmanlar, kişilerin rızası olmadan görüntülerinin kayda alınması ve sosyal medyada paylaşılmasının hukuki sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekiyor.