Aziz Yıldırım'ın adaylığı sonrası bomba Ali Koç gelişmesi

Fenerbahçe’de seçim süreci giderek hareketlenirken, Aziz Yıldırım’ın başkan adaylığını açıklamasının ardından dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

ESKİ YÖNETİCİLERDEN TELEFON TRAFİĞİ

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu’nun aktardığı bilgiye göre, Aziz Yıldırım’ın adaylığını duyurmasının ardından eski başkan Ali Koç’a, geçmiş yönetim kurulunda yer alan bazı önemli isimler telefonla ulaştı.

“YENİDEN ADAY OL” BASKISI

Söz konusu isimlerin, Ali Koç’a yeniden başkan adayı olması yönünde baskı yaptığı öne sürüldü. Yaşanan gelişmenin ardından gözler Ali Koç’un vereceği karara çevrildi.

SEÇİM ATMOSFERİ ISINIYOR

Fenerbahçe’de 6-7 Haziran’da yapılacak olağanüstü seçimli genel kurul öncesinde yaşanan bu gelişmeler, başkanlık yarışındaki tansiyonu daha da yükseltti.