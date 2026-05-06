Ali Koç, Fenerbahçe başkan adaylığı için kararını verdi

Fenerbahçe’de eski başkan Aziz Yıldırım’ın başkan adaylığını açıklamasının ardından bir diğer eski başkan Ali Koç cephesinde de hareketli saatler yaşanmıştı.

“YENİDEN ADAY OL” BASKISI

Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre; Aziz Yıldırım’ın adaylığını duyurmasının ardından eski başkan Ali Koç’a, geçmiş yönetim kurulunda yer alan bazı önemli isimler telefonla ulaştı. Söz konusu isimlerin, Koç’a yeniden başkan adayı olması yönünde baskı yaptığı öne sürülmüştü.

ALİ KOÇ ADAY OLMAYI DÜŞÜNMÜYOR

Adı bu gelişmeler üzerine ciddi şekilde Fenerbahçe başkan adaylığı ile anılan Ali Koç, başkanlıkla ilgili kararını verdi. Anadolu Ajansı'nın haberine göre; Ali Koç, Fenerbahçe başkanlığına aday olmayı düşünmüyor. Ali Koç'un aday olmayacağı, ayrıca seçimde herhangi bir tarafı da desteklemeyeceği belirtildi.