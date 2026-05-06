Fenerbahçe'den ayrılığa veto: Trabzonspor'a göndermiyorlar

Fenerbahçe yönetimi, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan başarılı kaleci Tarık Çetin için harekete geçti.

TARIK ÇETİN İLE YOLA DEVAM

Fenerbahçe, ismi son dönemde Trabzonspor ile anılan Tarık Çetin'i kadroda tutma kararı aldı. Sarı-lacivertli kulübün altyapısından yetişen ve aidiyet duygusuyla dikkat çeken 29 yaşındaki file bekçisiyle önümüzdeki günlerde masaya oturacağı belirtildi.

ÖNCELİĞİNİ FENERBAHÇE'YE VERDİ

Öte yandan deneyimli kalecinin de kulübüyle olan durumu netleşmeden başka hiçbir teklifi değerlendirmeye almayacağı ve görüşme yapmayacağı, önceliğini Fenerbahçe'ye verdiği dile getirildi.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon toplamda 4 maçta kaleyi koruyan Tarık, kalesinde 4 gol görürken, 1 maçta da kalesini gole kapattı. Deneyimli file bekçisi, oynadığı maçlarda yaptığı kurtarışlarla dikkat çekti.