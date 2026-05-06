İzmir'de Cumhurbaşkanına hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan CHP'li belediye meclis üyesi Dalgıç tutuklandı

İzmir'de Cumhurbaşkanına hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan Karabağlar Belediyesinin CHP'li meclis üyesi Kadir Dalgıç, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Dalgıç, sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımlar nedeniyle birkaç suçlamayla karşılaştı.

İzmir'de sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanına hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan Karabağlar Belediyesinin CHP'li meclis üyesi Kadir Dalgıç tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca Dalgıç hakkında sosyal medya platformundan paylaştığı videoda yer alan ifadeler nedeniyle soruşturma başlatıldı.

Dalgıç, "Cumhurbaşkanına hakaret", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama", "tehdit", "kamu görevlisine hakaret" suçlarından gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Dalgıç, çıkarıldığı hakimlikçe "Cumhurbaşkanı'na alenen hakaret" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA / Haydar Toprakçı
