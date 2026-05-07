Sinir krizi geçiren kadın zincir marketi savaş alanına çevirdi

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde bir markete giren kadın, henüz bilinmeyen bir nedenle sinir krizi geçirdi. Kadının market raflarındaki ürünleri yere fırlattığı anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerde kadının market içinde bağırarak kendi kendine konuştuğu ve raflardaki ürünleri tek tek yere attığı görüldü. Olay sırasında market çalışanları ve müşteriler büyük şaşkınlık yaşadı.

Kadının bir süre boyunca market içinde kontrolsüz hareketler sergilediği görüldü. Bazı müşteriler uzaklaşırken, çalışanların sakinleştirmeye çalıştığı anlar dikkat çekti.

Yaşananlar çevrede bulunan kişiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Sosyal medyada yayılan görüntüler kısa sürede gündem oldu.

Bazı kullanıcılar kadının psikolojik destek alması gerektiğini savunurken, bazıları ise market çalışanlarının yaşadığı zor anlara dikkat çekti.

