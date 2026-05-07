Arsanın fiyatını duyan şehre akın etti: 2 seneye buraya gücünüz yetmez

Edirne’de 13 dönümlük bir arsa için 79 bin TL istenmesi dikkat çekti. Uygun fiyatı duyan vatandaşlar satış alanına akın ederken, satıcının “Telefon 2 sene sonra çöp. 2 seneye buraya gücünüz yetmez” sözleri sosyal medyada gündem oldu. Bölgenin kısa sürede değerleneceğini savunan satıcının açıklamaları tartışma yaratırken, düşük fiyatlı arsa ilanı büyük ilgi gördü.

  • Edirne'de 13 dönümlük arsa 79 bin TL'ye satışa çıkarıldı.
  • Satıcı, bölgenin kısa sürede değer kazanacağını belirterek '2 seneye buraya gücünüz yetmez' dedi.
  • Uzmanlar, arsa yatırımı öncesi tapu durumu, imar izni ve hisseli mülkiyetin araştırılması gerektiği uyarısında bulundu.

Edirne’de satışa çıkarılan 13 dönümlük arsa için istenen 79 bin TL’lik fiyat büyük ilgi gördü. Uygun fiyatlı arsa almak isteyen çok sayıda kişi satış noktasında yoğunluk oluşturdu.

“2 SENEYE BURAYA GÜCÜNÜZ YETMEZ”

Arsayı satışa sunan kişinin vatandaşlara yönelik kullandığı sözler de dikkat çekti. Satıcı, “Telefon 2 sene sonra çöp. 2 seneye buraya gücünüz yetmez. Fabrikalar geliyor, merkeze çok yakın, önünde minibüs geçiyor” diyerek bölgenin kısa sürede değer kazanacağını savundu.

SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA BAŞLADI

13 dönümlük arsa için açıklanan fiyat sosyal medyada da tartışma yarattı. Bazı kullanıcılar fiyatın gerçek olamayacağını öne sürerken, bazıları ise hisseli veya tarla statüsündeki arsaların bu fiyatlara satılabildiğini savundu. Özellikle “2 seneye buraya gücünüz yetmez” sözleri kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulan detaylardan biri oldu.

ARSA YATIRIMINA İLGİ ARTIYOR

Son dönemde yükselen konut fiyatları nedeniyle birçok vatandaş yatırım için arsa ve tarla alımına yöneliyor. Düşük fiyatlı ilanlar ise özellikle sosyal medyada kısa sürede viral hale geliyor. Uzmanlar, arsa yatırımı yapmadan önce tapu durumu, imar izni ve hisseli mülkiyet gibi detayların dikkatlice araştırılması gerektiği konusunda uyarıyor.

