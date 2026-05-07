Haberler

Meteoroloji güzel haberi verdi! Ama mutluluk kısa sürecek

Türkiye’de etkili olan soğuk hava dalgası yerini bahar sıcaklıklarına bırakıyor. Hava sıcaklıkları 4 dereceye kadar artarken, hafta sonu birçok ilde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.

  • Türkiye genelinde hava sıcaklıkları 2 ila 4 derece artacak.
  • Hafta sonundan itibaren batı illerinden başlayarak yeni bir yağışlı hava etkili olacak.
  • Cumartesi günü İstanbul, Ankara ve İzmir dahil 25 ilde gök gürültülü kuvvetli sağanak bekleniyor.

Mayıs ayının ilk günlerinde etkili olan soğuk hava dalgası Türkiye’yi terk etmeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre yurt genelinde hava sıcaklıkları bugün itibarıyla 2 ila 4 derece artacak. Bahar havasının etkisini artırmasıyla birlikte birçok kentte sıcaklıklar hafta boyunca kademeli olarak yükselecek.

BAZI BÖLGELERDE YAĞIŞ DEVAM EDİYOR

Bugün özellikle Akdeniz’in Toroslar kesimi, Doğu Karadeniz’in iç bölgeleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda yağış bekleniyor. Ayrıca Rize, Tokat ve Adıyaman çevrelerinde de sağanak geçişleri görülecek.

İSTANBUL VE ANKARA’DA SICAKLIKLAR ARTACAK

Meteoroloji verilerine göre bugün İstanbul’da hava sıcaklığı 22, Ankara’da ise 18 derece olacak. Hafta boyunca sıcaklıkların yükselmeye devam etmesiyle İstanbul’da termometrelerin 25 dereceyi, Ankara’da ise 23 dereceyi göstermesi bekleniyor.

HAFTA SONU İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Bahar havası kısa sürecek. Meteoroloji, hafta sonundan itibaren batı illerinden başlayarak yeni bir yağışlı havanın etkili olacağını açıkladı. Cumartesi günü İstanbul, Ankara ve İzmir’in de aralarında bulunduğu 25 ilde gök gürültülü kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.

Çağla Taşcı
