Haberler

3 bomba birden patlatacaklar! Fenerbahçe yönetiminden ayrılık hediyesi

3 bomba birden patlatacaklar! Fenerbahçe yönetiminden ayrılık hediyesi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe’de başkanlık yarışında Aziz Yıldırım ve Hakan Safi kalırken, mevcut yönetimin Grimaldo, Harry Wilson ve Guirassy transferlerinde önemli aşama kaydettiği iddia edildi.

Fenerbahçe’de seçim süreci hareketlenirken mevcut yönetimin transfer çalışmalarını sürdürdüğü öne sürüldü. Sarı-lacivertli kulüpte başkanlık yarışında şu an Aziz Yıldırım ile Hakan Safi yer alırken, Barış Göktürk adaylıktan çekilip Aziz Yıldırım’a destek verme kararı aldı.

3 YILDIZ İSİMLE GÖRÜŞME İDDİASI

İddiaya göre yönetim; Bayer Leverkusen’den Alejandro Grimaldo, Fulham’dan Harry Wilson ve Borussia Dortmund’dan Serhou Guirassy transferleri için önemli görüşmeler yaptı.

Serhou Guirassy

GRIMALDO VE GUIRASSY GÜNDEMDE

Bu sezon Bayer Leverkusen’de 42 maçta 14 gol ve 12 asist üreten Alejandro Grimaldo’nun önceliğinin Türkiye olmadığı belirtilirken, Borussia Dortmund’un golcüsü Serhou Guirassy’nin ise 44 maçta 20 gol ve 6 asistlik performans sergilediği aktarıldı. Gineli yıldızın 35 milyon euroluk serbest kalma bedeli bulunduğu ifade edildi.

Alejandro Grimaldo

HARRY WILSON’A YOĞUN İLGİ

Fulham ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Harry Wilson’ın da başkan adaylarının listesinde olduğu belirtildi. Liverpool altyapısından yetişen Galli futbolcu, Premier Lig deneyimiyle dikkat çekiyor.

 Harry Wilson

SON KARAR YENİ YÖNETİMİN

Haberde mevcut yönetimin resmi imza aşamasına geçmeyeceği ancak transfer görüşmelerinde belirli bir noktaya geldiği ifade edildi. Nihai kararın ise seçim sonrası göreve gelecek yeni yönetim tarafından verileceği kaydedildi.

Alper Kızıltepe
Haberler.com
Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı'na Serdar Mutta seçildi

Yeni YSK Başkanı belli oldu
Türkiye ve Suudi Arabistan arasında vize muafiyeti anlaşması imzalandı

Ve beklenen imzalar atıldı

Şampiyonluk için geliyorlar! İşte Aziz Yıldırım'ın listesinden ilk 5 isim

Şampiyonluk için geliyorlar! İşte listesinden ilk 5 isim
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aziz Yıldırım'ın adaylığı sonrası bomba Ali Koç gelişmesi

Aziz Yıldırım'ın adaylığı sonrası beklenen oldu

İşte Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe'yi emanet edeceği hoca

İşte Fenerbahçe'yi emanet edeceği hoca
Dries Mertens Galatasaray için geliyor

Hasret bitti: Evine geri dönüyor
Güzellik merkezinde estetik operasyonu yüz felci yaptı

Yine güzellik merkezi! Estetik operasyon sonrası hayatı kabusa döndü
Aziz Yıldırım'ın adaylığı sonrası bomba Ali Koç gelişmesi

Aziz Yıldırım'ın adaylığı sonrası beklenen oldu

Venedik Bienali'nde tartışma yaratan görüntü: Bu sanat mı?

İzleyen herkes aynı soruyu soruyor!
YSK Başkanlığına seçilen Serdar Mutta kimdir?

YSK Başkanlığına seçilen Serdar Mutta kimdir?