3 bomba birden patlatacaklar! Fenerbahçe yönetiminden ayrılık hediyesi

Fenerbahçe’de seçim süreci hareketlenirken mevcut yönetimin transfer çalışmalarını sürdürdüğü öne sürüldü. Sarı-lacivertli kulüpte başkanlık yarışında şu an Aziz Yıldırım ile Hakan Safi yer alırken, Barış Göktürk adaylıktan çekilip Aziz Yıldırım’a destek verme kararı aldı.

3 YILDIZ İSİMLE GÖRÜŞME İDDİASI

İddiaya göre yönetim; Bayer Leverkusen’den Alejandro Grimaldo, Fulham’dan Harry Wilson ve Borussia Dortmund’dan Serhou Guirassy transferleri için önemli görüşmeler yaptı.

Serhou Guirassy

GRIMALDO VE GUIRASSY GÜNDEMDE

Bu sezon Bayer Leverkusen’de 42 maçta 14 gol ve 12 asist üreten Alejandro Grimaldo’nun önceliğinin Türkiye olmadığı belirtilirken, Borussia Dortmund’un golcüsü Serhou Guirassy’nin ise 44 maçta 20 gol ve 6 asistlik performans sergilediği aktarıldı. Gineli yıldızın 35 milyon euroluk serbest kalma bedeli bulunduğu ifade edildi.

Alejandro Grimaldo

HARRY WILSON’A YOĞUN İLGİ

Fulham ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Harry Wilson’ın da başkan adaylarının listesinde olduğu belirtildi. Liverpool altyapısından yetişen Galli futbolcu, Premier Lig deneyimiyle dikkat çekiyor.

Harry Wilson

SON KARAR YENİ YÖNETİMİN

Haberde mevcut yönetimin resmi imza aşamasına geçmeyeceği ancak transfer görüşmelerinde belirli bir noktaya geldiği ifade edildi. Nihai kararın ise seçim sonrası göreve gelecek yeni yönetim tarafından verileceği kaydedildi.