Sergen Yalçın son kararını verdi! Yeni sezonda yok

Konyaspor yenilgisi sonrası büyük tepki gören Sergen Yalçın’ın, sezon sonunda Beşiktaş’taki görevinden ayrılma kararı aldığı iddia edildi.

  • Sergen Yalçın'ın sezon sonunda Beşiktaş'tan ayrılma kararı aldığı iddia edildi.
  • Beşiktaş yönetiminin de yeni sezonda Sergen Yalçın ile devam etmeyi düşünmediği belirtildi.
  • Beşiktaş, Türkiye Kupası yarı finalinde Konyaspor'a elendi.

Beşiktaş’ta Konyaspor yenilgisi sonrası teknik direktör Sergen Yalçın ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlı teknik adamın sezon sonunda görevinden ayrılma kararı aldığı öne sürüldü.

KUPA ELENMESİ SONRASI KRİZ

Beşiktaş, Türkiye Kupası yarı finalinde Konyaspor’a 90+7. dakikada penaltıdan yediği golle elenirken, maç sonunda tribünlerden Sergen Yalçın’a yönelik istifa tezahüratları yükselmişti.

“TARAFTAR İSTEMEZSE BIRAKIRIM” DEMİŞTİ

Daha önce yaptığı açıklamada, “Taraftarın beni istemediğini statta duyduğumda görevi bırakırım” diyen Sergen Yalçın’ın, kalan iki maçta takımın başında yer aldıktan sonra sezon sonunda istifa etme kararı aldığı iddia edildi.

YÖNETİMİN DE KARARI AYNI

Öte yandan Beşiktaş yönetiminin de deneyimli teknik adamla yeni sezonda devam etmeyi düşünmediği ve sezon bitiminde yolların ayrılmasının beklendiği belirtildi.

ASBAŞKANDAN AÇIKLAMA GELDİ

Beşiktaş Asbaşkanı Murat Kılıç ise A Spor’a yaptığı açıklamada, “Sergen Yalçın ile bir sorunumuz yok. Motivasyonunu toparlayıp yolumuza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

AVRUPA PLANI DEĞİŞTİ

Kupadan elenilmesiyle birlikte Avrupa Ligi’ne play-off turundan katılma şansını kaybeden Beşiktaş’ın, sezonu erken açacağı öğrenildi. Siyah-beyazlı ekip, Türkiye Kupası’nın sonucuna göre Avrupa Ligi veya Konferans Ligi elemelerinde mücadele edecek.

İÇ SAHADA BÜYÜK KAYIP YAŞANDI

Bu sezon Tüpraş Stadyumu’nda oynadığı 23 maçın 10’unda puan kaybeden Beşiktaş, iç saha performansıyla da eleştirilerin hedefi oldu.

ESKİ SÖZLERİ YENİDEN GÜNDEMDE

Tepkilerin artmasının ardından Sergen Yalçın’ın yorumculuk yaptığı dönemde söylediği sözler de sosyal medyada yeniden paylaşılmaya başlandı. Yalçın’ın, “Bu kadar yatırım yapıp bu ligde üçüncü bile olamıyorsan zaten başarısızsın” ifadeleri yeniden gündem oldu.

Alper Kızıltepe
Yorumlar (2)

Haber YorumlarıÜtopik Yorumcu:

saçma sapan düşünce kardeşim adama biraz zaman verin elindeki oyucularla bu kadar kardeşim

Haber YorumlarıKoray Çal:

kepçe bu işler yorumculuga benzemez

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

