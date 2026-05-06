İstanbul Boğazı'nda gemi arızası! Trafik askıya alındı

İstanbul Boğazı'ndan geçiş yapan Panama bayraklı 'Queen Bee' isimli gemi makine arızası yaptı. Boğaz trafiği askıya alınırken, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler bölgeye sevk edildi.

İstanbul Boğazı'ndan geçiş yapan Panama bayraklı "Queen Bee" isimli gemi, açıklarında makine arızası yaptı. Geminin kontrolsüz şekilde sürüklenmesi riskine karşı, Boğaz trafiği çift yönlü olarak geçici süreliğine gemi geçişlerine kapatıldı.

EKİPLER BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

Olayın bildirilmesinin ardından Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı kurtarma römorkörleri ve ekipler hızla bölgeye sevk edildi. Arıza yapan geminin güvenli bir bölgeye çekilmesi ve Boğaz trafiğinin normale dönmesi için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

