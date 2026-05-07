Pezeşkiyan: Savaşı sonlandırmak için diplomasiye hazırız

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ve İsrail ile yaşanan savaşın sona ermesi için diplomatik yolları değerlendirmeye hazır olduklarını açıkladı. ABD ile İran arasında yaptırımlar ve nükleer faaliyetler konusunda geçici bir anlaşmaya yaklaşıldığı öne sürüldü.

“İRAN’I SIRTINDAN BIÇAKLADILAR”

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaptığı telefon görüşmesinde dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Pezeşkiyan, ülkesinin diplomatik çözüm yollarına açık olduğunu belirtirken İran halkının haklarının korunmasının öncelikleri olduğunu söyledi.

İran Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan açıklamada Pezeşkiyan, ABD’ye yönelik derin güvensizlik duyduklarını ifade etti. Washington yönetimini, ikili görüşmeler devam ederken İran’a saldırılar düzenlemekle suçlayan Pezeşkiyan, bu durumu “İran’ı sırtından bıçaklamak” sözleriyle değerlendirdi.

AXIOS: TEK SAYFALIK ANLAŞMA MASADA

Telefon görüşmesi, Axios’un yayımladığı dikkat çekici haberin ardından geldi. Haberde, ABD ile İran’ın savaşı sona erdirecek tek sayfalık bir mutabakat metni üzerinde anlaşmaya yaklaştığı öne sürüldü. İddiaya göre anlaşma kapsamında İran, uranyum zenginleştirme faaliyetlerine moratoryum uygulamayı kabul edecek. Buna karşılık ABD’nin İran’a yönelik yaptırımları kaldırması planlanıyor. Tarafların ayrıca Hürmüz Boğazı’ndaki geçiş kısıtlamalarını da kaldıracağı ileri sürüldü.

TAHRAN’DAN KRİTİK YANIT BEKLENİYOR

CNN’e konuşan bölgesel bir kaynak ise İran’ın, Batı Asya’daki krizi sona erdirmeyi amaçlayan ABD destekli teklife ilişkin yanıtını perşembe günü arabulucular aracılığıyla Washington’a iletmesinin beklendiğini söyledi. Haberde, tarafların kapsamlı bir çözüm için anlaşmaya her zamankinden daha yakın olduğu ifade edildi. Diplomatik kaynaklar, müzakerelerin yalnızca mevcut krizi sona erdirmeyi değil, aynı zamanda geniş kapsamlı nükleer görüşmeler için yeni bir çerçeve oluşturmayı hedeflediğini belirtti.

“ÇATIŞMALARIN BAŞLAMASINDAN BU YANA EN BÜYÜK GELİŞME”

Axios’un Amerikalı yetkililere ve müzakere sürecine yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, son temasların çatışmaların başlamasından bu yana en önemli ilerleme olarak değerlendirildiği aktarıldı. Buna rağmen taraflar arasında henüz nihai bir anlaşmanın sağlanmadığı ve görüşmelerin kritik aşamada devam ettiği vurgulandı.