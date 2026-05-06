İşte Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe'yi emanet edeceği hoca

Fenerbahçe’de başkan adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım’ın, seçilmesi halinde takımın başına getirmek istediği teknik direktörle ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

AYKUT KOCAMAN İDDİASI

Sarı-lacivertli camiada konuşulan kulis bilgilerine göre Aziz Yıldırım’ın, teknik direktörlük görevi için Aykut Kocaman’ı düşündüğü öne sürüldü.

DAHA ÖNCE ŞAMPİYONLUK YAŞADI

Aykut Kocaman, hem futbolculuk hem de teknik direktörlük kariyerinde Fenerbahçe’de önemli başarılar elde etmişti. Tecrübeli teknik adam, sarı-lacivertli ekipte Süper Lig şampiyonluğu yaşayarak kulüp tarihinde iz bırakan isimlerden biri olmuştu.

SEÇİM SÜRECİNDE GÜNDEM OLDU

Aziz Yıldırım’ın adaylığını açıklamasının ardından ortaya atılan teknik direktör iddiası, Fenerbahçe taraftarları arasında büyük yankı uyandırdı.

GÖZLER RESMİ AÇIKLAMALARDA

Seçim atmosferinin giderek hareketlendiği sarı-lacivertli kulüpte gözler şimdi Aziz Yıldırım cephesinden yapılacak resmi açıklamalara çevrildi.

5 YILDIR GÖREV YAPMIYOR

Teknik direktör olarak Fenerbahçe'de 3 kupa (1 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası) kazanan 61 yaşındaki hoca, RAMS Başakşehir FK'deki görevinden ayrıldığı Ekim 2021'den bu yana takım çalıştırmıyor.