İstanbul'da yasa dışı bahis faaliyetleri yürüten 'Yolyemezler Çetesi' ile ilgili iddianame hazırlandı

İstanbul'da 'Yolyemezler Çetesi' olarak bilinen yasa dışı bahis örgütüne yönelik yürütülen soruşturma sonucunda 79 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. Elebaşısı Mehmet Selim Akkoyun olan çetenin, kiraladıkları adresler üzerinden yasa dışı bahis faaliyetleri yürüttüğü ve 1.5 milyar lira işlem hacmine ulaştığı belirlendi.

İstanbul'da kendilerini "Yolyemezler Çetesi" olarak tanıtarak yasa dışı bahis faaliyeti yürüttükleri belirlenen 79 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, elebaşılığını Mehmet Selim Akkoyun'un yaptığı "Yolyemezler" adlı silahlı suç örgütüne yönelik teknik takip, arama, el koyma işlemleri ve dijital materyal incelemeleri yapıldı.

Çalışmalar sonucunda örgüt üyelerinin, İstanbul genelinde kiraladıkları yaklaşık 20 adresi hücre evi olarak kullandıkları, buralarda kurdukları ofisler aracılığıyla yasa dışı bahis faaliyetleri yürüttükleri belirlendi.

Şüphelilerin, kiralık banka hesapları ve panel sistemleri üzerinden, yurt dışı sunucular kullanılarak yasa dışı bahis oynattıkları ve bu faaliyetlerden yüksek miktarda gelir elde ettikleri tespit edildi.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan tespit ve finansal analizlerde, şüpheliler arasında yaklaşık 1 milyar 500 milyon lira işlem hacmi bulunduğu, ele geçirilen dijital verilerde örgütün 2023 yılı itibarıyla günlük 84 milyon lirayı aşan işlem hacmine ulaştığı anlaşıldı.

Düzenlenen operasyon sonucunda yakalanan şüphelilerden 39'u tutuklanırken, 21'i hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı, 4 şüpheli hakkında da yakalama emri çıkarıldı.

Başsavcılığın yürüttüğü soruşturma sonucunda, örgüt elebaşısı, 7 örgüt yöneticisi ve 71 örgüt üyesi olmak üzere toplam 79 şüpheli hakkında, "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanunu'na muhalefet", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme" ile "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından iddianame hazırlandı.

İddianame, Bakırköy 25. Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.

Kaynak: AA / Elif Somuncu
