Kadın dayanışması! Kızların fotoğrafını çeken sapığı böyle yakaladılar

Tokyo metrosunda genç kızların uygunsuz fotoğraflarını çektiği öne sürülen bir şahıs, durumu fark eden kadınlar tarafından kaçamadan yakalandı. Zanlının etrafını saran kadınlar, polis olay yerine gelene kadar şahsı bırakmadı. O anlar cep telefonu kameralarına yansırken, görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Kadınların birlikte hareket ederek zanlıyı engellemesi sosyal medyada takdir topladı.

KAÇMASINA İZİN VERMEDİLER

İddiaya göre metroda genç kızların gizlice fotoğraflarını çekmeye çalışan şahıs, kadın yolcular tarafından fark edildi. Kaçmaya çalışan zanlı, çevresini saran kadınlar tarafından durduruldu. Olay anında çevrede bulunan bazı yolcuların da kadınlara destek verdiği görüldü.

O ANLAR KAMERADA

Metro istasyonunda yaşananlar cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılırken, kadınların zanlıyı polis gelene kadar bırakmaması dikkat çekti.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Görüntüler sosyal medyada kısa sürede viral olurken çok sayıda kullanıcı kadınların müdahalesine destek verdi. Olay, taciz vakalarına karşı toplumsal öfkenin ve kadın dayanışmasının sembolü olarak yorumlandı.

