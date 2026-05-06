ABD ordusu, İran tankerini vurdu

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran'a yönelik ablukayı aşmaya çalışan İran bayraklı bir petrol tankerinin Umman Körfezi'nde ateş açılarak etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

ABD, İRAN TANKERİNE ATEŞ AÇTI

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Umman Körfezi’nde İran bayraklı bir petrol tankerine ateş açılarak müdahale edildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, deniz ablukasını ihlal etmeye çalışan geminin uyarılara uymadığı ve bu nedenle operasyonel ateşle etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Bölgedeki gerilimi tırmandıran bu olay sonrası ABD, enerji nakil hatlarının güvenliğini koruma konusundaki kararlılığını vurguladı. 

TRUMP: BOMBARDIMAN ESKİSİNDEN ÇOK DAHA YÜKSEK BİR SEVİYEDE OLUR

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump yaptığı son açıklamada, "İran'ın kabul edilenleri vermeyi kabul etmesi durumunda -ki bu belki de büyük bir varsayımdır- şimdiden efsaneleşen Destansı Öfke sona erecek ve son derece etkili olan abluka, Hürmüz Boğazı'nın İran da dahil olmak üzere herkese açık olmasına izin verecektir. Eğer kabul etmezlerse, bombalama başlar ve bu, ne yazık ki, eskisinden çok daha yüksek bir seviyede ve yoğunlukta olacaktır" ifadelerinde bulundu.

Turan Yiğittekin
