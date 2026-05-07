Uçak tıra çarptı! Feci kaza kamerada

ABD'de Newark Liberty Uluslararası Havalimanı'na iniş yapan yolcu uçağı, seyir halindeki tıra çarptı. Feci kaza kameraya yansırken şans eseri yaralanan olmadı.

  • Newark Liberty Uluslararası Havalimanı'na iniş yapan United Airlines'a ait Boeing 767'nin iniş takımı, havaalanı yakınındaki yolda seyir halindeki tıra çarptı.
  • Kazada tır şoförü hafif yaralandı; uçaktaki 231 yolcu ve mürettebattan yaralanan olmadı.
  • NTSB soruşturma başlattı ve United Airlines kokpit ses kayıt cihazı ile uçuş veri kayıt cihazını teslim etmesini talep etti.

ABD'de uçuş güvenliği yeniden tartışma konusu oldu. New Jersey eyaletinde yer alan Newark Liberty Uluslararası Havalimanı'na iniş yapan yolcu uçağının iniş takımı havaalanı yakınındaki yolda seyir halinde olan tıra çarptı. Kazada, tır şoförü hafif şekilde yaralandı.

İtalya'nın Venedik kentinden kalkış yapan United Airlines'a ait Boeing 767 tipi uçakta, kaza sırasında 231 yolcu ve mürettebat bulunduğu ve herhangi bir yaralanma olmadığı bildirildi.

United Airlines tarafından yapılan açıklamada, olayla ilgili kapsamlı bir uçuş güvenliği soruşturması yürüteceklerini ve bu süreç kapsamında mürettebatın görevden alındığını belirtilerek, uçaktaki hasar durumunun incelendiği aktarıldı.

Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB), kazayla ilgili soruşturma başlatarak, United Airlines'tan kokpit ses kayıt cihazı ile uçuş veri kayıt cihazını teslim etmesini talep etti.

Kaza anı tırdaki araç iç ve dış kameraları ile çevredeki güvenlik kameraları tarafından anbean kayıt altına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yorumlar (2)

Boğuşmalı Kombi:

Çarpmamış ki, abisi hafiften okşamış :)

Fatih:

görüntülerde çarpma yok, siz izlemeden mi servis ediyorsunuz?

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

