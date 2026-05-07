Nevşin Mengü'nün "Yıldırımhan" için yaptığı yoruma tepki yağıyor

Nevşin Mengü'nün 'Yıldırımhan' için yaptığı yoruma tepki yağıyor
SAHA EXPO 2026’da tanıtılan Yıldırımhan füzesiyle ilgili Nevşin Mengü’nün Atatürk imzasını “ironik” bulduğunu söylemesi tartışma yarattı; açıklamalar sosyal medyada yoğun tepki çekti.

Türkiye’nin savunma sanayii alanında attığı adımlar dünya genelinde yakından takip edilirken, SAHA EXPO 2026’da tanıtılan yerli üretim “Yıldırımhan” füzesi gündemdeki yerini koruyor. Roketsan tarafından geliştirilen ve Türkiye’nin ulaştığı teknolojik seviyeyi temsil eden füze, ilk kez kamuoyuna sunuldu.

MENGÜ’DEN “ATATÜRK İMZASI” YORUMU

Yıldırımhan’ın tanıtımı sonrası gazeteci Nevşin Mengü de konuya ilişkin değerlendirmede bulundu. Mengü, YouTube üzerinden yaptığı yayında füze üzerinde yer alan Mustafa Kemal Atatürk imzasını “ironik” olarak nitelendirdi. Mengü açıklamasında, "Şu dikkat çekici; Kemal Atatürk’ün imzası var. Yıldırımhan Roketsan tarafından üretilecek. Bunu ilk gördüğümde, üstünde Atatürk’ün imzasını görünce ne kadar ironik dedim. ‘Yurtta sulh, cihanda sulh’ diyen bir liderin imzasının böyle bir füzede yer alması dikkat çekici" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

Mengü’nün sözleri sosyal medyada tartışma yarattı. Çok sayıda kullanıcı, açıklamalara tepki göstererek Türkiye’nin savunma sanayiindeki gelişmelerine yönelik eleştirilere karşı çıktı. Bazı kullanıcılar, “Bu ülkede yapılan her iyi şeyden rahatsız oluyorsunuz” yorumunda bulundu.

Yorumlar (5)

Haber YorumlarıSaid Amedi:

Bu devasa zımbırtı yüz metre uçamadan havada infilak eder.

Haber YorumlarıFatih :

bunlar hakkaten cahiller mi? Atatürkçü olduklarını söylerler, Atatürkü tanımazlar. Acaba Atatürk ne iş yapardı? mesleği neydi? bilmiyorlar mı? ‘Yurtta sulh, cihanda sulh’ sözü ne için kullanılmış bilmiyorlar mı? ortalık yangın yeri, bulunduğumuz coğrafya savaş alanı. barışı sağlamak için savaşmak gerektiğini bunlar bilmiyor değiller. Türkiye nin güçlenmesi bunların zoruna gidiyor. mesele bu..

Haber YorumlarıKerem Sevimli:

Secim var herhalde basladilar yine onu urettik sunu urettik haberlerine

Haber YorumlarıKoray Çal:

bunu içi kesin boştur milleti gene yiyolar

Haber YorumlarıŞahin Yılmaz:

bi şarkı var ZORUNA MI GİTTİ

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

