Nevşin Mengü'nün 'Yıldırımhan' için yaptığı yoruma tepki yağıyor

Türkiye’nin savunma sanayii alanında attığı adımlar dünya genelinde yakından takip edilirken, SAHA EXPO 2026’da tanıtılan yerli üretim “Yıldırımhan” füzesi gündemdeki yerini koruyor. Roketsan tarafından geliştirilen ve Türkiye’nin ulaştığı teknolojik seviyeyi temsil eden füze, ilk kez kamuoyuna sunuldu.

MENGÜ’DEN “ATATÜRK İMZASI” YORUMU

Yıldırımhan’ın tanıtımı sonrası gazeteci Nevşin Mengü de konuya ilişkin değerlendirmede bulundu. Mengü, YouTube üzerinden yaptığı yayında füze üzerinde yer alan Mustafa Kemal Atatürk imzasını “ironik” olarak nitelendirdi. Mengü açıklamasında, "Şu dikkat çekici; Kemal Atatürk’ün imzası var. Yıldırımhan Roketsan tarafından üretilecek. Bunu ilk gördüğümde, üstünde Atatürk’ün imzasını görünce ne kadar ironik dedim. ‘Yurtta sulh, cihanda sulh’ diyen bir liderin imzasının böyle bir füzede yer alması dikkat çekici" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

Mengü’nün sözleri sosyal medyada tartışma yarattı. Çok sayıda kullanıcı, açıklamalara tepki göstererek Türkiye’nin savunma sanayiindeki gelişmelerine yönelik eleştirilere karşı çıktı. Bazı kullanıcılar, “Bu ülkede yapılan her iyi şeyden rahatsız oluyorsunuz” yorumunda bulundu.

Kaynak: Haberler.com