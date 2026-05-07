Fransız yorumcudan İsrail'e kritik uyarı: Türkiye ile uğraşmayın, çok kötü sonuçlanır

Fransız Le Figaro yorumcusu Renaud Girard’ın, eski İsrailli istihbarat subayı Raphaël Jerusalmy’e yönelik “Türkiye ile uğraşmayın, çok kötü sonuçlanır” sözleri dış basında gündem oldu. Girard, İsrail’in bölgede “güç zehirlenmesi” yaşadığını savunarak, Türkiye ile yaşanacak bir gerilimin İsrail için ağır sonuçlar doğurabileceğini söyledi. Açıklamalar Avrupa ve Orta Doğu basınında “İsrail’e stratejik uyarı” olarak yorumlandı.

“TÜRKİYE İLE UĞRAŞMAYIN”

Le Figaro’nun deneyimli yorumcularından Girard’ın Jerusalmy’e hitaben, “Türkiye ile uğraşmayın. Çok kötü sonuçlanır” dediği aktarıldı. Girard ayrıca, “Kibriniz ve güç zehirlenmeniz İsrail’e pahalıya patlayacak” ifadeleriyle İsrail’in bölgesel politikalarını sert şekilde eleştirdi.

DIŞ BASINDA “TÜRKİYE FAKTÖRÜ” YORUMLARI

Açıklamalar özellikle Orta Doğu ve Avrupa merkezli sosyal medya hesaplarında geniş yankı bulurken, birçok yorumcu İsrail’in son dönemde bölgedeki agresif tutumunun Türkiye ile doğrudan gerilim riskini artırdığı değerlendirmesinde bulundu. Fransız dış politika çevrelerinde Girard’ın sözleri, “İsrail’e stratejik gerçeklik uyarısı” olarak yorumlandı.

RENAUD GIRARD KİMDİR?

Renaud Girard, Le Figaro’nun uluslararası ilişkiler yorumcularından biri olarak tanınıyor. Uzun yıllardır Orta Doğu, İran, Suriye ve İsrail politikaları üzerine analizler yapan Girard, geçmişte de İsrail’in Gazze politikalarını eleştiren açıklamalarıyla gündeme gelmişti.

RAPHAËL JERUSALMY ESKİ İSTİHBARAT SUBAYI

Raphaël Jerusalmy ise eski İsrail askeri istihbarat subayı ve güvenlik analisti olarak biliniyor. Uzun yıllar İsrail ordusunun istihbarat birimlerinde görev yapan Jerusalmy, Fransız ve İsrail medyasında güvenlik yorumlarıyla öne çıkıyor.

UZMANLAR: BÖLGESEL GERİLİM DERİNLEŞİYOR

Uzmanlar, İsrail-İran hattında yükselen gerilim, Gazze savaşı ve Doğu Akdeniz’deki güç mücadelesi nedeniyle Türkiye’nin bölgedeki etkisinin Batı basınında daha sık tartışıldığını belirtiyor. Girard’ın çıkışı da Avrupa’da İsrail’in politikalarına yönelik artan eleştirilerin yeni bir örneği olarak değerlendiriliyor.

Erdem Aksoy
